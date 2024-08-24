洗錢帝國狂吸438億！現金多到「燒壞2台點鈔機」　贓款創新高

▲九州博弈集團總裁被查，16億現金燒壞2台點鈔機。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中地檢署日前偵辦九州博弈集團總裁陳政谷及其成員，涉及經營賭博、詐欺、洗錢等多項不法行為，案件驚人的規模與龐大資金流動讓人瞠目結舌，調查人員在這起案件中查扣的資產金額高達41億5304萬元，其中包括25筆房地產、14億7千餘萬元存款、現金1億6023萬元、豪車19輛，以及奢侈品與名貴酒品，這次查扣不法所得的金額創下調查局歷年來的新高紀錄。

這起震撼社會的洗錢案發生在九州博弈集團，該集團的前身即是「天下博弈網站」，並由總裁陳政谷領導，集團主要在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營多個知名博弈網站，如LEO、THA、KUBET等，從2017年起至2023年5月止，陳政谷透過旗下多家公司，開發出OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，長期利用這些系統進行賭博交易和詐欺洗錢活動。

據調查，該集團從賭客手中吸金高達438億餘元，並藉由詐欺手法獲取不法所得約1853萬餘元，最終進行高達400多億元的洗錢活動，更令人咋舌的是，在此次大規模搜索行動中，調查人員共花整整2天的時間才將陳政谷的名下存款與現金逐一清點完畢，甚至還因此燒壞了兩台點鈔機，光是查扣到的現金就高達1億6023萬元，這場查扣行動讓辦案人員大感不可思議。

除了大筆現金和房地產外，警方還在陳政谷的藏品中搜出價值高達3200萬元的Richard Mille「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶，以及價值超過20萬元的麥卡倫威士忌名酒與大量金飾，九州集團的犯罪手法可謂相當精密，集團利用多層次的金流操作，將人頭公司註冊為第三方支付平台的商戶會員，並提供虛擬帳號讓賭客或受害人匯入賭金與贓款。

這些虛擬帳號實際上連結至第三方支付公司之實體帳戶，水房人員接著再將款項轉入假商戶之人頭帳戶，最終以現金提領或多層次轉帳的方式進行洗錢操作，試圖掩飾及隱匿不法所得。

調查局強調，九州集團所經營的龐大犯罪網絡不僅涉及賭博與詐欺，還巧妙利用科技手段進行大規模洗錢，金額達400多億元，警方強調，未來將持續加強打擊此類跨國犯罪集團，確保國內的治安與金融秩序。

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