刑事戰將變「喵喵」負心漢　被最美董座包養...還借2千萬付贍養費

▲警界悍將林明佐(左)貪財又陷入迷魂陣，與博弈集團女幹部偷情，甚至向女幹部借錢2000萬給前妻當贍養費。（圖／ETtoday資料照合成）

記者游瓊華／台中報導

台中地檢署偵破九州博弈集團案，起訴集團總裁陳政谷，以及涉嫌洩密的內鬼、警政監林明佐。檢調查出，2年前當時還已婚的林明佐，不顧警界高階主管身分，偷吃九州博弈集團的美女幹部、「前最美董座」徐培菁，林明佐深陷愛情迷魂陣，不僅與徐培菁同居煲愛，還邊偷情邊洩密，讓警方查緝詐騙集團的突襲行動失敗。更離譜的是，今年1月初林明佐與髮妻簽字離婚，還向徐培菁借2000萬現金，做為給前妻的贍養費，情節荒唐猶如灑狗血的八點檔連續劇。

起訴書中提到，林明佐在108年時就與徐培菁有接觸，林明佐知道徐培菁政商關係良好，110年6月底就主動傳個人履歷表「調整意願：直轄市警察局刑事警察大隊大隊長」給徐培菁，請徐幫忙求官，當時已經被九州吸收的徐培菁考慮到九州成員聚會都在台中，動念收攏林明佐，果然同年8月林明佐就調任台中刑大大隊長。

▲林明佐調職台北後住進大安森林公園旁的精品宅，月租金近9萬元，都是由床伴徐培菁支付。（圖／資料照片）



林明佐調任成功後，私下與徐培菁往來更加密切。檢方調查，林明佐無視自己已婚身分，與徐培菁從111年10月23日起同居，從南屯高級社區住到西屯區、甚至隨著林明佐調職到台北，2人也一起搬到大安森林公園旁的精品宅。

起訴書中提到，徐培菁稱呼林明佐「喵喵」、林明佐則將徐培菁暱稱取為「債主」。2人居住的精品宅加上林明佐開的豪車，月租費總計超過16萬多元，全都是徐培菁支付。

林明佐難擋美人加上金錢誘惑，112年5月24日深夜11點多，林明佐得知警方隔日將對九州發動搜索行動，立刻告訴當時就在他旁邊的徐培菁，徐培菁也火速轉通報九州，結果九州漏夜將辦公室主機搬光，也讓警方突襲失敗；甚至在警方偵辦過程中，不斷安撫徐培菁，還掛保證「妳不會有事的」、「妳跟爸媽說，我會保護妳」等。

林明佐婚內出軌多年，起訴書中還提到，今年1月底林明佐與妻子協議離婚，條件是2000萬元贍養費，而這2000萬元現金，居然是林明佐向小三徐培菁借來的，且林明佐將千萬現金拿到律師事務所，再由律師轉帳給前妻，隨後兩人到戶政事務所簽字離婚，婚姻畫下句點。跟小三借錢給原配當贍養費，林明佐的誇張行徑猶如誇張韓劇，讓人目瞪口呆。