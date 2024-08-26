洗錢16億！寵妻魔人6千萬豪宅登記孕妻名下...無緣見證寶寶出生

記者許權毅／台中報導

台中市一對30歲李姓夫妻檔替多個博弈集團洗錢，在多地藏匿水房，賺入大把鈔票，生活過得豪奢，購買19顆名牌包。不只如此，李嫌還是寵妻魔人，把西屯區逢甲透天豪宅登記在懷孕愛妻名下，該房要價6000多萬，但兩人賺黑錢，李嫌人在獄中，無法見到交保在外的妻子、剛出生孩子，令人不勝唏噓。

▲▼台中市一對李姓夫妻檔洗錢16億，寵妻的李嫌購買大量名牌包給妻子，6千萬房產也登記在愛妻名下。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，李嫌跟妻子原本無業，發現替博弈集團洗錢能獲取大量金錢，陸續透過泰達幣洗了16億多。李嫌跟妻子操控旗下年輕成員，只透過通訊軟體聯繫，躲藏在幕後，自以為能躲避警方追查，實則被警方掌握。

警方日前持搜索票前往李嫌豪宅家中逮人，現場查扣查扣泰達幣54375顆（約51萬元）、名牌包19只、保時捷一輛、ALPHARD廂型車一輛、名下不動產、土地2處（市值6388萬）。

警方上門時，夫妻倆態度淡定，自知從事非法事業，坦然面對警方搜索。警方在屋內搜出大量名牌包、名貴球鞋；另外，李嫌將價值6388萬的透天豪宅（含土地）登記在妻子名下，顯見十分寵妻。

全案檢方訊後依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法賭博等罪，將李嫌等10人送辦。李嫌聲押獲准，有孕在身李妻200萬交保，李嫌人在看守所中，恐怕無緣見證小孩出生的重要時刻。