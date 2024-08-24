不只送名酒名車！博弈集團豪砸百萬買「紅外線機」幫林明佐復健

▲九州博弈集團為收買林明佐，不僅給千萬現金、限量威士忌、爽住豪宅，甚至還進口紅外線機幫其復健。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉嫌包庇博弈集團當內鬼，台中地檢署連日查辦，昨（23）日依貪汙、包庇組織犯罪等罪名起訴林明佐等32人。檢方查出，不僅九州幹部與林明佐發展婚外情，九州老闆陳政谷還送價值258萬限量麥卡倫，以及高達4451萬黑錢給林明佐、更讓其爽住豪宅，甚至在得知林明佐脊椎手術後，還斥資120萬元進口一台紅外線機讓林明佐復健，堪稱將林明佐的身、心、靈照顧得妥妥當當。

起訴書指出，陳政谷以及九州美女幹部徐培菁，為了感謝林明佐提供警方偵辦九州博弈集團案情的相關資訊，曾在宴席上送了一瓶麥卡倫RED系列-71年威士忌，價值達258萬元，還送了高級普洱茶給林明佐，林明佐收受餽贈後還稱博弈頭子陳政谷是「兄弟、貴人」，並以LINE傳訊「兄弟、感謝你的濃情厚意、你每年的心意我收到了」、「真的謝謝兄弟的盛情」等給陳政谷。

鮮少人知道，林明佐在擔任台中市刑大大隊長期間，曾接受兩次脊椎手術，據悉，當時林明佐相當低調，住院期間也拒絕同仁探視。但起訴書中卻意外披露，今年3月19日，陳政谷為了感謝林明佐的「暗中協助」，得知林明佐術後有調養需求，從義大利進口一台價值120萬元的紅外線治療儀，幫林明佐復健。

檢方調查，陳政谷一度提出要將該台紅外線儀放置在林明佐刑大辦公室，甚至反問這個在辦公室不會太招搖吧？」、「上百萬喔」，林明佐表示「這麼貴喔！不要啦、家裡真的太小、放不下，過一陣子再看看」。

結果，陳政谷將紅外線機放在一處隱密的高級招待所地下室，時常邀請林明佐前往聚會，並順便復建「照一下」。