河野太郎正式宣布參選自民黨總裁　政治生涯第3度參選

▲日本數位大臣河野太郎26日下午宣布參選自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨即將於9月進行下屆總裁（黨主席）投票，預計9月12日公布告示、9月27日投票，目前黨內有11人有意參選。在此之際，現任數位大臣河野太郎今（26）日下午召開記者會，正式表態參選總裁。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，現年61歲的河野太郎（麻生派）於當地時間26日下午2時（台灣時間下午1時）召開記者會，正式表態參選下一屆自民黨總裁，是繼小林鷹之、石破茂以後，第3位正式表態的候選人。

河野太郎首先提到如今全球複雜多變的情勢，包括俄羅斯與中國的軍事擴張、俄烏戰爭，以及台灣可能面臨侵略，因此身為總裁必須考慮到未來日本在全球所擔負的責任。

河野太郎表示，「我決定正式參選自民黨總裁選舉。在這1000天以內，岸田內閣在內政、外交等領域上留下豐碩的足跡（成果）。因此，我想承先啟後，帶領這個國家繼續朝向未來前進。究竟日本該承擔的責任是什麼、究竟日本該扮演的角色又是什麼，我認為必須明確主張，並且付諸行動。」

他強調，「在選出下一屆自民黨總裁、也就是下一屆總理大臣（首相）的選舉中，我認為必須明確討論如今的全球情勢。我想帶領這個國家朝未來前進。為了這個國家的將來，明確完成各項改革。」

另外，針對自民黨內派閥政治資金派對等問題，對於長年放任未在政治資金收支報告書記載的慣行，河野太郎表示，為了恢復全國人民的信任，未來考慮要求這些未在報告書中記載政治資金的議員，繳回未登記的金額。

據悉，來自眾議院神奈川15選區的河野太郎，此次是政治生涯中第3度參選自民黨總裁。

另外，前環境大臣小泉進次郎預計30日正式宣布參選自民黨總裁。

▼日本自民黨9月即將進行總裁選舉，11位人選皆表明有意參選。（圖／記者羅翊宬製圖）