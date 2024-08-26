郭國文率立院財委會赴日　盼促台日金融交流

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會在召委郭國文的安排下，於26日開始為期3日的日本東京考察。郭國文強調，面對日本推動「新資本主義」推動金融改革之餘，台灣除了可以借鏡日本經驗外，也希望台日增加金融上的交流。

該訪問團由郭國文率隊，帶領金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛、國庫署長陳柏誠、證期局主秘尚光琪、以及證交所副總杜惠娟與櫃買中心主秘林婉蓉，立法委員則有李坤城、鍾佳濱、謝衣鳯與王美惠一同參與，全團共19人。

首日行程將以與國銀座談為主，目前我國共有8家銀行在東京設置子、分行，還有2家已核准但尚未設置，顯然國銀對赴日展現濃厚的興趣。另為因應考察團人數眾多，將考察我國於東京之唯一子行「中信東京之星」，並由中信總經理高麗雪親自接待。

郭國文認為，面對日本金融政策的變革，台灣的法規由於過於僵硬，恐讓國銀綁手綁腳，錯過這波發展機會，因此將座談會題目設定為「我國銀行於日本發展之法規與金融政策變遷契合度」，盼了解銀行對於法規鬆綁的建言。

第二天，財委會則將考察REITs的長照中心，且該出資公司為全日本投資長照規模最大的資產管理公司，下午則以拜會國會議員為主，郭國文也會以增加台日金融合作為交流主題，與日本國會議員進行意見交換，並希望日方分享推動「金融與資產運用特區」的經驗，以利於台灣推動資產管理中心。

最後一天則以考察日本金融科技業者為主，其中又以VASP（虛擬資產平台與交易事業）的監理措施與日本VASP產業發展為主。