瞄準南韓主力戰車！北韓公開「自殺無人機」引爆畫面　抄襲以色列

▲金正恩24日視察國防科學院無人機研究所，親自指導性能測試。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

因應無人機在俄烏戰爭中發揮優勢，如今就連北韓（朝鮮）也開始積極研發無人機！北韓最高領導人金正恩24日視察國防科學院，官媒首度對外公開兩款仿造以色列和俄製的無人機，只見無人機可以從戰車上空垂直下墜引爆，攻擊戰車「最脆弱的部分」，似乎是將目標鎖定南韓的K-2主力戰車。

專家分析，自從金正恩去年9月出訪俄羅斯、會晤俄國總統普丁後，可能獲取俄羅斯傳授的軍事技術。

根據《韓聯社》，北韓今（26）日透過官媒報導金正恩24日前往國防科學院無人機研究所視察、親自指導無人機性能測試的消息，在其釋出的相片中，公開了2款北韓研發的無人機，分別為仿造以色列製哈洛普自殺式無人機（IAI Harop）的三角形機翼無人機、仿造俄製ZALA柳葉刀無人機的十字型機翼自殺式無人機。

▼北韓首度測試自行研發的自殺式無人機，目標是擊毀南韓的K-2主力戰車。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓首度測試自行研發的自殺式無人機，目標是擊毀南韓的K-2主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

先前俄羅斯報導曾經指出，金正恩去年9月訪俄，俄方就曾贈送金正恩5架自殺式無人機。南韓軍方關係人士表示，「研判北韓可能是測試俄方贈送的自殺式無人機，或是在設計上承襲（仿造）俄製無人機，並進行改良。」

《韓聯社》分析，隨著近年來在俄烏戰爭中，無人機在攻擊敵方戰車時獲得矚目，使得北韓體悟到研發無人機的重要性，尤其自殺式無人機不僅造價低廉、能以低空飛行的方式接近敵方目標，且較難以被敵方雷達偵測，因此在功效上可望作為巡弋飛彈的替代方案。

加上在現代戰爭中，儘管坦克是地面作戰不可或缺的最強兵器，靠著厚實的裝甲防護，且能以主動防禦系統（APS）反制敵方的反戰車武器，但是戰車上層的迴轉砲塔最為脆弱，因此自殺式無人機可以靠垂直降落引爆的方式，直接攻擊敵軍坦克最為脆弱的部分。

▲北韓首度透過官媒公開其研發的2款自殺式無人機。（圖／達志影像）

南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）表示，「由於自殺式無人機可以採取低噪音、低空飛行，且難以被敵方雷達偵測，較無充裕時間進行事前攔截，因此在這次俄烏戰爭中，自殺式無人機發揮致命威力。」

據悉，北韓去年7月在自行舉辦的武裝裝備展示會上，也曾展示自家研發的無人機，其中有兩款無人機仿自美國RQ-4全球鷹偵察機、「死神」（Reaper）攻擊型無人機。

南韓也體認到無人機在現代戰爭中發揮的重要性，因此南韓陸軍特殊作戰司令部目前已實際運用以色列製四旋翼自毀式無人機（IAI Rotem L），其作戰距離為10公里，可針對1公尺以內的目標物進行精準打擊。