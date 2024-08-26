中颱「珊珊」搞瘋日本氣象廳　鄭明典曬圖揭現況

▲中颱珊珊和北側雲團之間出現弱對流區，有時會描述成「乾區入侵」。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「珊珊」持續朝日本前進，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（26日）指出，珊珊颱風會把日本氣象廳搞到瘋掉，在有點高的緯度，預報路徑還一路往西調整，並不多見。前中央氣象局長鄭明典說，珊珊在海面停留的時間會拉長。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，這個珊珊颱風應該會把日本氣象廳（JMA）搞到瘋掉，在這種已經有點高的緯度，預報路徑還一路往西調整的案例並不多見。

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吳聖宇張貼「珊珊」路徑圖，指出預報路徑隨著時間一直向西修正，從原本直撲關西，再向西調整到四國，現在變成有可能貫穿九州，實際路徑也的確持續比預報偏西。

▲珊珊颱風預報路徑還一路往西調整的案例並不多見 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

他說，最新的預報看起來，珊珊來到日本附近後還有可能陷入高壓之間的鞍型場內，導致速度變慢，路徑變化也更大，影響日本的時間可能再拉長，這個禮拜內要去日本的朋友務必要特別注意。

鄭明典在臉書PO圖指出，看珊珊颱風雲圖現況，珊珊颱風和北側雲團之間出現弱對流區，有時會描述成「乾區入侵」。乾區入侵表示該區氣壓略升高，所以北側雲團會持續往北，珊珊本身往北的分量會減弱，珊珊在海面停留的時間會拉長。