小林鷹之宣布參選自民黨總裁　盼打造領導世界的日本

▲前經濟安全保障大臣小林鷹之正式表態參選自民黨總裁。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄2021年9月當選自民黨總裁（黨主席）後，3年任期即將於9月底屆滿，新任總裁選舉預計9月27日進行投開票。對此，獲黨內青壯派支持的前經濟安保大臣小林鷹之，今（19）日下午召開記者會，正式宣布將投入總裁選舉，並透露改革理念。

根據《日本放送協會》、《日經新聞》，小林鷹之於19日下午2時（台灣時間下午1時）召開記者會，透過記者會正式宣布將投入總裁選舉，是黨內有望投入競選的11名人選之中，最先召開記者會表態參選的政治人物，他強調未來將會透過一系列改革讓自民黨「脫胎換骨」（生まれ変わる），並將日本打造成「領導全球的國家」。

▲日本自民黨9月即將進行總裁選舉，11位人選皆表明有意參選。（圖／記者羅翊宬製圖）

自從岸田政府上任、前首相安倍晉三遭到暗殺身亡後，自民黨內開始引爆一系列的隱憂，包括舊統一教會、派閥政治、派系資金與政治獻金等醜聞。對此，小林鷹之率先承諾，他在參選總裁時將會徹底脫離派系政治，不會向舊派閥尋求支援。

在經濟政策方面，小林鷹之強調優先重視「財政」，同時針對今年物價高騰制定相關對策，並制定適用於2050年的「國家戰略2050」。在修憲方面，小林強調新設緊急事態應對條項、將自衛隊記入憲法。在解決少子化方面，小林強調動員所有政策，大幅增加年輕世代能夠領取的金額，並強化就業冰河期世代的相關對策。

據悉，在舊派閥政治分類中，小林鷹之屬於二階派。現年49歲的小林鷹之，過去曾4度當選千葉2區眾議員，並擔任岸田內閣的經濟安全保障大臣。