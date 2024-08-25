E500電力機車9月投入營運　台鐵：提升行車妥善率

▲E500機車進入實車測評，預計9月下旬加入營運。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

強化行車運轉安全，台鐵公司推動5年安全提升計畫、SMS安全管理系統落實至基層等各項安全改革方案，並更新硬體，台鐵公司今（25日）表示，最新銳的E500電力機車已進入實車測評，預計9月下旬投入營運。

台鐵公司指出，E500機車的額定動力為PP機車的1.8倍，車上具備三合一停車緊急按鈕、限速備援、空轉滑走抑制、車門與動力連鎖等多項功能，對客車車廂也改為440V直接供電。

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▲E500機車進入實車測評，預計9月下旬加入營運。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司進一步指出，改造後的PP客車廂將SIV移除、減少電子卡、並新增車內CCTV保全錄影、更新輔助供電與控制跳線（96芯），大幅提高行車運轉妥善率及安全效能。

台鐵公司董事長杜微近日赴七堵機務段，視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車，目前E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，進入正線試運轉。

▲台鐵公司董事長杜微（右一）視察E500機車整備情形，對新車性能滿意。（圖／台鐵公司提供）

杜微對新車性能表示滿意，並表示新車投入屬安全提升計畫的一環，試車過程中司機員、乘務及調車人員的訓練務必落實，符合安全規範，E500依計畫將於9月下旬加入營運行列。