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台鐵開賣2款文博會限定便當　199元吃到輸日等級鰻魚飯

▲▼台灣設計展限定「酒香茶韻」台鐵便當 ，嘉義市限量販售。（圖／記者翁伊森攝）

▲台鐵將推出新款便當。（資料示意圖／記者翁伊森攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣文博會今天(23日)起在台南開跑，台鐵公司也研發新便當，融合南台灣在地食材，推出「藕遇美梅、府城特色便當」、「鰻好吃、蝦好呷便當」等便當登場，取「梅」、「鰻」諧音祝賀美滿，8月26日午餐時段開賣。

2024台灣文博會於8月23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地起跑，8月26日至9月1日則在大台南會展中心盛大展開「寶島百面」文化策展及品牌商展，匯聚全台文創品牌，攤位數創歷屆新高，台鐵公司也推出最具懷舊記憶的「永保-安康」及「追分-成功」系列文創商品搶客。

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此外，因應文博會盛事，台鐵也研發南台灣在地食材便當，將在8月26日午餐時段推出，分別是以楠西梅子佐雞柳搭配香酥可口之土魠魚雙拼為主食的「藕遇美梅、府城特色便當」，售價150元，結合府城在地香菇虱目魚丸、蘆筍及蓮藕托，配上鐵路便當經典滷蛋。

▲▼台鐵推出「藕遇美梅、府城特色便當」、「鰻好吃、蝦好呷便當」等新款便當登場。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵推出「藕遇美梅、府城特色便當」、「鰻好吃、蝦好呷便當」等新款便當登場。（圖／台鐵公司提供）

另台鐵也推出海味十足的「鰻好吃、蝦好呷便當」，售價199元，以輸日等級鰻魚結合浦燒醬汁為主角，搭配香菇虱目魚丸及蝦捲，以及在地龍鬚菜及洛神蘿蔔點綴。

台鐵公司表示，活動期間台鐵便當販賣店台南高鐵站將開賣相關商品，消費單筆滿399元即贈送特色文創商品。

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文博會台灣台鐵特色便當南台灣

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