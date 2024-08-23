　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

贈花籃諷「台鐵董總加薪5萬」　工會：何時輪到低薪員工

▲▼工會贈花蓮諷台鐵董總先加薪。（圖／台鐵產業工會提供）

▲台鐵產工贈花籃諷台鐵董總先加薪，台鐵仍派員收下花籃。（圖／台鐵產業工會提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵產業工會揭露台鐵公司化後，台鐵董事長、總經理加薪40%，基層員工仍領低薪，產工今（23日）致贈花籃「狂賀」，諷董總先調薪5萬元，質疑：「何時輪到員工？」工會更指出台鐵從業人員起薪3.4萬元，不如高鐵的3.7萬元，低薪部分職務離職率才會高達5成。

台鐵產業工會20日揭露台鐵公司董事長、總經理，改制公司化後為己調薪40%，每月調薪5萬多元，基層員工卻仍是國營事業中最低薪，甚至從業人員待遇不比高鐵。交通部則為台鐵董總調薪背書，表示公司化後制度比照國營事業，「不能再以公司化之前原台鐵局薪資結構來比較」，台鐵也表示董事長與總經理調薪為「與全國國營事業董事長及總經理薪資一致」，皆引發員工不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵產工今前往台鐵公司前致贈2個花籃，分別為「狂賀！台鐵公司杜董事長微、馮總經理輝昇調薪40％成功」、「台鐵員工國營事業最低薪！何時擺脫！？」，贈花籃祝賀諷刺台鐵董總公司化後先調薪，員工卻仍然是交通部國營事業最低薪。

▲▼工會贈花蓮諷台鐵董總先加薪。（圖／台鐵產業工會提供）

▲相較郵政公司和港務公司，台鐵員工最低薪。（圖／台鐵產業工會提供）

工會也公布薪資比較圖，以交通部轄下港務公司資位人員起薪、郵政公司資位及從業人員起薪薪資，與台鐵資位、從業、營運人員起薪薪資比較，台鐵從業人員起薪3.4萬元為最低薪，也相關比較單位中，起薪唯一未達4萬的單位，以郵政公司從業人員為例，起薪為4.1萬元。

台鐵產業工會痛陳，交通部與台鐵公司倉促公司化，導致原任員工待遇沒有徹底檢討，才會導致流失有經驗的員工，要求台鐵公司立即加薪追上港務、郵政薪資，既然董事長與總經理自己爭取薪資國營事業全國一致，呼籲展現全國一致決心，爭取員工追上國營事業待遇，真正全國一致。

▲▼工會贈花蓮諷台鐵董總先加薪。（圖／台鐵產業工會提供）

▲工會質疑同為鐵路運輸人員，台鐵員工起薪也比高鐵低。（圖／台鐵產業工會提供）

最後產工也拿出高鐵從業人員起薪與台鐵新進從業人員起薪比較，同樣作為鐵路運輸業人員，台鐵從業人員薪資卻少3千多元，低薪、輪班正是新進員工離職的主要原因，工會表示，不是員工不努力，是公司貪婪醜態盡出，給予的勞動條件低於市場行情，高層是吃米不知米價，用人不知人事成本。

台鐵產業工會也提出2點訴求，包括請台鐵公司落實全國國營事業薪資一致，立即調薪追上港務、郵政待遇；台鐵新進從業人員待遇草案應立即檢討，不可低於高鐵起薪待遇。

台鐵公司表示，由於台鐵為公司元年，薪資依照國營事業公司核薪規定辦理，並無加薪的問題，新進員工的起薪是依據員工報考的職等有不同起薪而有差異，且相關起薪比照以前特考，台鐵公司各階起薪皆比同為公營軌道事業之捷運公司為高。

台鐵指出，公司化後員工待遇，須視經營績效來調整，港務公司及中華郵政公司亦是以多年良好的經營績效，來為同仁謀求更佳待遇。

台鐵公司日前也表示，台鐵從業人員薪資前經交通部與台鐵公司多次討論後完成研訂，並提報113年4月22日公司董事會通過函報交通部，因內容尚有不足，經台鐵公司修正後於同年8月12日才再次提報交通部，台鐵公司將主動積極依法定程序加速完成報核程序。

台鐵指出，台鐵公司113年甄試進用之從業人員已先依甄試簡章公告發給薪資，俟從業人員薪給管理要點核定後，將立即補發差額。

ET快訊
林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」
快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI
快訊／中信金搶親新光金聘金曝！每股14.55元　目標一次買5
LIVE／中信金搶親！　總經理高麗雪19：30現身說明投資新
巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨
博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢
四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光
快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬
謝霆鋒、王菲「摸大腿、靠頭」畫面甜翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光

長榮航班松山起飛前遭雷擊　200人被請下機「延誤逾4小時」

台灣首富林百里罹肺癌！靠「2飲食習慣」19年沒復發

墾管處：南灣陽傘亂象已改善！官方影片自打臉　網友留言狠酸

你也踩到地雷了嗎？肢體語言潛規則：10個壞習慣讓形象大扣分

台灣兩個世界！「1地方超涼」冷氣無法關　 8千人狂呼：還想再去

高雄「防水閘門補助」 確定加碼　最高7萬元...申請延長至年底

虎頭蜂螫死人！亞洲人「1特徵」易成目標　醫示警：別穿這顏色

面試完「新公司打電話給前公司」她錯愕！過來人曝經驗：我不會寫

12星座一周運勢！天蠍做好風險控管　金牛谷底翻身

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光

長榮航班松山起飛前遭雷擊　200人被請下機「延誤逾4小時」

台灣首富林百里罹肺癌！靠「2飲食習慣」19年沒復發

墾管處：南灣陽傘亂象已改善！官方影片自打臉　網友留言狠酸

你也踩到地雷了嗎？肢體語言潛規則：10個壞習慣讓形象大扣分

台灣兩個世界！「1地方超涼」冷氣無法關　 8千人狂呼：還想再去

高雄「防水閘門補助」 確定加碼　最高7萬元...申請延長至年底

虎頭蜂螫死人！亞洲人「1特徵」易成目標　醫示警：別穿這顏色

面試完「新公司打電話給前公司」她錯愕！過來人曝經驗：我不會寫

12星座一周運勢！天蠍做好風險控管　金牛谷底翻身

總統賴清德為帕運英雄們授旗送行！宣布奪金獎金加碼

直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

世芯-KY第二季獲利15.87億元寫新高　9月12日除息

宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

岡山新行政中心公辦都！日本大師隈研吾設計 　2029年完工啟用

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

生活熱門新聞

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

長榮航班松山起飛前遭雷擊　200人被請下機「延誤逾4小時」

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

藏壽司合作吉伊卡哇！大票「求代吃」超狂

東京地鐵淹水才懂北捷麻煩設計！日網紅：很用心

LINE都釘選誰？一排默契秒回「1群組」笑了

幫人獲雞爪凍配方　還清「大家樂千萬債」成台中名產

育嬰請半年！「主任變站櫃台」好後悔生小孩

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

開店5分鐘就賣完「好市多1夯物」特價！會員激推

更多熱門

相關新聞

台灣文博會今開跑　台鐵推「梅」「鰻」便當賀美滿

台灣文博會今開跑　台鐵推「梅」「鰻」便當賀美滿

台灣文博會今天(23日)起在台南開跑，台鐵公司也研發新便當，融合南台灣在地食材，推出「藕遇美梅、府城特色便當」、「鰻好吃、蝦好呷便當」等便當登場，取「梅」、「鰻」諧音祝賀美滿，8月26日午餐時段開賣。

代理部長首次部務會報　陳彥伯：郵政物流園區今年完工

代理部長首次部務會報　陳彥伯：郵政物流園區今年完工

大學跨域選修有望加薪2成　人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

大學跨域選修有望加薪2成　人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

廟宇清點香油錢　董事長摸走2萬1

廟宇清點香油錢　董事長摸走2萬1

台鐵「鶯歌至桃園站」周六單線運轉　區間車恐延誤

台鐵「鶯歌至桃園站」周六單線運轉　區間車恐延誤

關鍵字：

台鐵加薪待遇台鐵產業工會員工低薪董事長總經理高鐵郵政港務

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

NIKE無預警7折快閃促銷！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面