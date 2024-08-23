贈花籃諷「台鐵董總加薪5萬」　工會：何時輪到低薪員工

▲台鐵產工贈花籃諷台鐵董總先加薪，台鐵仍派員收下花籃。（圖／台鐵產業工會提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵產業工會揭露台鐵公司化後，台鐵董事長、總經理加薪40%，基層員工仍領低薪，產工今（23日）致贈花籃「狂賀」，諷董總先調薪5萬元，質疑：「何時輪到員工？」工會更指出台鐵從業人員起薪3.4萬元，不如高鐵的3.7萬元，低薪部分職務離職率才會高達5成。

台鐵產業工會20日揭露台鐵公司董事長、總經理，改制公司化後為己調薪40%，每月調薪5萬多元，基層員工卻仍是國營事業中最低薪，甚至從業人員待遇不比高鐵。交通部則為台鐵董總調薪背書，表示公司化後制度比照國營事業，「不能再以公司化之前原台鐵局薪資結構來比較」，台鐵也表示董事長與總經理調薪為「與全國國營事業董事長及總經理薪資一致」，皆引發員工不滿。

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台鐵產工今前往台鐵公司前致贈2個花籃，分別為「狂賀！台鐵公司杜董事長微、馮總經理輝昇調薪40％成功」、「台鐵員工國營事業最低薪！何時擺脫！？」，贈花籃祝賀諷刺台鐵董總公司化後先調薪，員工卻仍然是交通部國營事業最低薪。

▲相較郵政公司和港務公司，台鐵員工最低薪。（圖／台鐵產業工會提供）

工會也公布薪資比較圖，以交通部轄下港務公司資位人員起薪、郵政公司資位及從業人員起薪薪資，與台鐵資位、從業、營運人員起薪薪資比較，台鐵從業人員起薪3.4萬元為最低薪，也相關比較單位中，起薪唯一未達4萬的單位，以郵政公司從業人員為例，起薪為4.1萬元。

台鐵產業工會痛陳，交通部與台鐵公司倉促公司化，導致原任員工待遇沒有徹底檢討，才會導致流失有經驗的員工，要求台鐵公司立即加薪追上港務、郵政薪資，既然董事長與總經理自己爭取薪資國營事業全國一致，呼籲展現全國一致決心，爭取員工追上國營事業待遇，真正全國一致。

▲工會質疑同為鐵路運輸人員，台鐵員工起薪也比高鐵低。（圖／台鐵產業工會提供）

最後產工也拿出高鐵從業人員起薪與台鐵新進從業人員起薪比較，同樣作為鐵路運輸業人員，台鐵從業人員薪資卻少3千多元，低薪、輪班正是新進員工離職的主要原因，工會表示，不是員工不努力，是公司貪婪醜態盡出，給予的勞動條件低於市場行情，高層是吃米不知米價，用人不知人事成本。

台鐵產業工會也提出2點訴求，包括請台鐵公司落實全國國營事業薪資一致，立即調薪追上港務、郵政待遇；台鐵新進從業人員待遇草案應立即檢討，不可低於高鐵起薪待遇。

台鐵公司表示，由於台鐵為公司元年，薪資依照國營事業公司核薪規定辦理，並無加薪的問題，新進員工的起薪是依據員工報考的職等有不同起薪而有差異，且相關起薪比照以前特考，台鐵公司各階起薪皆比同為公營軌道事業之捷運公司為高。

台鐵指出，公司化後員工待遇，須視經營績效來調整，港務公司及中華郵政公司亦是以多年良好的經營績效，來為同仁謀求更佳待遇。

台鐵公司日前也表示，台鐵從業人員薪資前經交通部與台鐵公司多次討論後完成研訂，並提報113年4月22日公司董事會通過函報交通部，因內容尚有不足，經台鐵公司修正後於同年8月12日才再次提報交通部，台鐵公司將主動積極依法定程序加速完成報核程序。

台鐵指出，台鐵公司113年甄試進用之從業人員已先依甄試簡章公告發給薪資，俟從業人員薪給管理要點核定後，將立即補發差額。