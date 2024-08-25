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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如批「市府那圈」不想她回去　陳智菡：有給職蔡顧問不得參與黨務

▲▼陳智菡出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金風暴，卻連帶將內鬥浮上檯面化。前民眾黨立委、現任台中市政府顧問蔡壁如24日表示「市府那圈不希望我留在台北」，並喊話「戰狼」要出來選，暗指有「戰狼小姊姊」稱號的立院黨團主任陳智菡。陳智菡25日多次稱呼蔡壁如為「蔡顧問」，強調按照規範來說，有給職顧問不得參與黨務。

針對蔡壁如在節目上喊話「戰狼」2026出來選，是不是在指她？陳智菡25日受訪時先說，應該要先釐清一下，「剛剛說的應該是台中市政府顧問蔡壁如、蔡壁如顧問傳出來的說法，對不對？所以台中市政府顧問蔡壁如、蔡顧問，她可能在節目上對很多黨內事務有一些指教或意見，我想她在訪問當中提到很多事情，都有些違背因果關係。」

陳智菡指出，根據過去擔任台北市政府顧問經驗，有給職顧問其實是準公務員身份，不得涉入政黨活動，因此對方無法參加民眾黨高層黨務工作，這是因為蔡壁如現在正在擔任台中市政府顧問，才有的一個因果關係，「至於我個人有無要投入選舉？事實上我加入民眾黨以後，柯文哲交付給我的任何任務，我都是全力以赴執行，過去是如此，未來也是如此。」

至於蔡壁如稱「市府那一圈的人」不希望她回決策圈，疑似暗指陳智菡等人？陳智菡回應，柯文哲擔任台北市長8年期間，有很多幕僚一定來自市府，包括現在在台中市政府擔任顧問的蔡壁如，對方過去也曾是台北市政府的顧問，民眾黨這麼小，硬要去把誰切成什麼樣的派系，真的是非常不重要的事情。

陳智菡強調，反而是要聚焦整個因果關係，如果蔡壁如現在是台中市政府的顧問的話，按照規範來說，其實有給職的顧問不能參與黨務，「這點我相信蔡顧問、蔡委員，她應該很清楚。」

媒體追問，是否歡迎蔡壁如回歸？陳智菡說，「我們歡迎任何人加入民眾黨。」

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