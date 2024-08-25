男主播脫稿大喊「釣魚台是中國的」！　NHK緊急改成預錄播放

記者王佩翊／編譯

日本NHK一名中國籍男主播19日在國際廣播中文新聞節目中，突然脫稿發言，用中文說道，「釣魚台是中國領土。」相關言論長達20秒，事發後涉事男主播已被開除，同時將面臨刑事訴訟。受到該起突發事件影響，NHK決定從20日起，將中文新聞節目改為事前錄製播放，以防類似事件再度發生。

根據《日刊體育》報導，該名中國籍男主播是NHK下屬機構聘用的外部員工，在NHK工作已滿22年，然而他19日卻在NHK的國際廣播中文新聞節目中發表了與日本政府官方立場不符的言論。

該名男主播在節目中以中文表示，「釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的領土。」並在節目中抗議NHK「修改歷史」與非專業的表達。他同時也以英文表示，「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦，她們是戰時的性奴隸。不要忘記731部隊。」

NHK於22日公布對於男主播的處分，強調已於21日解除與該名中國籍外部員工的合約。除了解除勞動合約外，NHK透過相關團體對該員工提出嚴正抗議。NHK強調，將考慮索賠並進行刑事告訴，採取嚴格措施應對。

為防止類似事件再次發生，NHK決定從20日起，將中文新聞節目改為事前錄製播放，並計劃在8月底前將其他語言的新聞節目也改為事前錄製。此外，NHK還考慮在必要時引入AI語音技術。