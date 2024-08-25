北韓地方媽媽「自家當應召站」！私房藏春色　單親媽養兒出下策

▲北韓一名單親媽媽將自家出租作為應召站。（示意圖／Daily NK）



記者王佩翊／編譯

北韓一名單親媽媽在他人慫恿下，將自家出租當作應召站。據悉，該名單親媽媽早年喪夫，獨自一人將兒子拉拔長大，但是兒子被迫加入義務性質的突擊隊，因此沒有收入，在經濟壓力下，只能選擇這種手段維持生計。

根據《每日北韓》報導，在北韓賣淫屬違法行為，根據北韓刑法第249條賣淫罪，從事賣淫者將面臨1年以下的「勞動鍛鍊刑」，而情節嚴重者則可能被判處5年以下的「勞動教化刑」。行政處罰法第220條也規定，從事、助長、仲介賣淫或是提供賣淫場所者，將面臨罰款或3個月以下的勞動教養處分。

儘管當局不斷加強打擊賣淫，但性交易產業仍然沒有被完全遏止，反而越來越普遍。其中一個原因就是人民普遍生活困難，導致必須依靠賣淫賺取生活費。

根據平安南道的消息來源，有一名50多歲的女子日前因涉嫌助長賣淫被捕。居住在价川市的她早年喪夫，獨自一人經營路邊攤拉拔兒子長大。雖然經濟狀況並不富裕，但她一直能勉強維持基本生活。然而，該名婦人的家庭狀況卻在兒子2023年加入了突擊隊出現變化。

突擊隊名義上是從事平壤高樓建設的志工隊伍，但實際上卻是「無償的勞動者」。突擊隊隊員們既沒有薪水，甚至連基本的食物也得不到保障，導致不少人因飢餓而犯罪。

在經濟壓力下，母子兩人生活陷入困境。此時，有一名性交易仲介勸說她出租自家的房子作為賣淫場所。最初她拒絕了這個提議，但隨著生活日益困難，最終還是妥協了。

根據警方調查，她至少將她的住處出租作為賣淫場所20次。而事件曝光後，她也被逮捕，並被判處6個月勞動鍛鍊刑，目前正在勞動鍛鍊隊服刑。