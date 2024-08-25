20歲駐日美軍跳橋耍帥！臉重擊湖面「秒沉入水底」　送院不治

▲駐日美軍在水壩嬉鬧，卻不幸鬧出人命。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣名護市羽地水壩24日發生墜河事件，一名駐日美軍海軍隊員在與其他同袍嬉鬧過程中，從Matakina大橋（またきな大橋）一躍而下，然而他卻因臉部重擊湖面，當場失去意識並沉入水底失蹤。水中搜救隊獲報後迅速出動，但男子仍回天乏術，最終在醫院被宣告死亡。

根據《琉球放送》報導，20歲的美國海軍隊員多明哥斯（ブレイク・ドミンゲス）24日中午和其餘6名同袍一起到羽地水壩遊玩，一行人登上Matakina大橋後，多明哥斯當場從橋上一躍而下。

當時一行人所在的位置距離湖面約20公尺，而多明哥斯跳湖後，臉部與湖面發生劇烈撞擊，隨即失去意識，並沉入湖底。同袍見狀隨即通報警消。水中搜救隊出動救援後，終於在湖中發現已經沒有意識的多明哥斯。

救護人員當場替他進行心肺復甦術，並將其送往醫院搶救，但是多明哥斯仍在醫院被宣告死亡。據悉，事發現場的水深約為10公尺。

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