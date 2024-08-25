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釜山區公所爆「隨機砍人」！警英勇肉身壓制　中年男遭電擊痛喊西八

記者羅翊宬／編譯

南韓社會面臨極大壓力，社會各處潛藏著對治安造成威脅的未爆彈，且不知道何時引爆。釜山市金井區區廳（區公所），日前發生一起男子持刀隨機攻擊公務員的事件，一名前來辦事的其他市民剛好拍攝到完整過程，最後7名警察緊急上前奪刀壓制。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》，釜山廣域市金井區區廳23日下午3時35分發生隨機砍人案，一名年約50多歲的失意中年男前往區廳的民願室（受理市民投訴的單位），豈料該男竟然向櫃台前的公務員扔擲手機、其他物品，最後甚至直接向在場所有人員揮刀。

另一名前來區廳辦事的市民剛好目睹過程，他用手機拍下中年男揮刀、直到被警方壓制的過程。當時中年男甚至威脅，「在我揮刀砍死你之前，趕快給我滾出去」，於是該名無辜的市民只好死命逃跑。

警方接獲報案後立刻抵達現場，只見7名警察用肉身撲向該名中年男子，不僅從中年男手中搶奪刀具，最後甚至用電擊槍（泰瑟）壓制該名中年男，於下午3時42分成功逮捕，過程只需要7分鐘，至於中年男則是不斷喊「去死」、「西八老馬（髒話）」。

對於警方英勇壓制嫌犯的舉動，南韓網友們留言，「果然是賭命的職業啊」、「是不是應該要讓警察能夠真槍實彈發射」、「警察真的很辛苦，希望能夠改良用來壓制重犯罪的裝備」、「警察們為了守護市民的安全奮不顧身、勇往直前，真的非常可靠且帥氣」。

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