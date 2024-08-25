　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

百萬遊客賞東京高圓寺阿波舞　台僑組隊帶國旗跳舞

文／中央社

第65屆高圓寺阿波舞大會在東京杉並區登場，由台僑組成的隊伍「台灣連」第4度參加，與關東、德島縣大學聯合演出，為活動增添國際色彩，台灣連成員在街上跳阿波舞時，每人身上還帶著國旗。

東京高圓寺阿波舞活動每年8月的第4個週六、日舉辦，舞者約1萬人參加，可吸引逾100萬名遊客觀賞，是東日本最大規模的阿波舞活動。

由旅日僑胞組成的「台灣連」今年第4度參與。台灣連在「高張燈籠」（相當於連的招牌，約4公尺高）上寫著台灣連的大字，最上方插著一面中華民國國旗。

台灣連創始於2018年，是參與東京高圓寺阿波舞活動的第一支由外國人組成的連隊，除了因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間活動取消外，台灣連都參與演出。

東京阿波舞台灣連日本總會成立於2019年11月，會長尹世玲今天表示，台灣連成員約100人，但今天參與者約30人，很感謝有些成員這4年來熱心參與，台灣連的成員平時利用工作之餘的時間練習跳阿波舞，她會提供影片與成員切磋舞技。

尹世玲說，目前台灣連成員年紀偏高，她一直在思考如何突破。今年有一位到日本短期留學的高雄醫學大學3年級男學生一起參與台灣連的表演。這名男大學生表示感到很幸運。尹世玲對於台灣連有年輕的新血注入，感到很欣慰。

尹世玲對中央社表示，希望台灣連能擴大，像是中華航空公司日本支社社長李宜洲今天也參與活動，他和同行人士邊跳邊喊「台灣加油」，顯得很熱血。

尹世玲還說，正在思考與僑校－東京中華學校合作，讓學生利用課外活動學習阿波舞，這不僅能參與在日本的演出，也能到台灣交流。她也希望能與東京中華學校的鼓隊合作，也可成立笛子隊，讓台灣連更完整。

今天在活動舉行開幕式前，駐日代表處副代表周學佑專程趕到高圓寺車站旁為台灣連的成員加油打氣，他很感謝僑胞透過文化交流，讓日本看到台灣。

此外，文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍受到東京都杉並區的邀請，與正在日本訪問的立委郭國文一同到場觀賞阿波舞。

被中央社記者問及心得如何，曾鈐龍說：「在這個盛夏傍晚的祭典活動中，我看到一個民族可以生生不滅的鼓舞力量。謝謝杉並區，是台灣永遠的好朋友。」郭國文說：「傳統文化是形成共同體的一股非常必要的力量。」

東京都杉並區對台灣相當友好，近年來每年舉辦與台灣有關的市集，2023年還邀請國立台灣戲曲學院民俗技藝學系在杉並嘉年華暨台灣市集中表演，今天在高圓寺車站周邊，還可看到寫著「板橋」二字的燈籠，象徵台日友好。

本屆高圓寺阿波舞官方導覽冊也特別記載「謝謝台灣！台灣加油！以舞蹈連結高圓寺與台灣的羈絆（心靈連結）」，內容對於花蓮地震表達慰問之意。此外，還記載高圓寺阿波舞與台灣民眾結緣是始於2015年首度到台灣公演。去年5月有將近百名舞者在台灣的6座會場表演。

阿波舞起源於日本德島縣，至今約有400年歷史，以三味線、太鼓、鉦鼓、篠笛以二拍子節奏伴奏，搭配舞蹈者的聲音及手部動作的集體舞蹈。阿波舞可以跳得很隨興，又被稱為「傻瓜舞」。

東京高圓寺阿波舞最開始是1957年商店街的青年部所企畫的「高圓寺傻瓜舞」，後來德島縣人會組成的「連」予以指導，高圓寺阿波舞舞者的舞技大幅提升，1963年正式將名稱改為「高圓寺阿波舞」，後來有多個獨立的「連」誕生，德島連也參與。

ET快訊
不是墾丁！「夜市人潮擠不出來」曝光　當地人：比過年還熱鬧
分析／綠高雄選戰危機「內外」夾擊　地方提3關鍵守住疆土
「大唐不夜城」半年只賺100萬！　人潮滿滿卻瀕臨虧損
劉德華台北演唱會今開搶！　11：28這類人優先買
快訊／大谷翔平41轟出爐
雪梨街頭砍人！男狂刺4人　目擊者：到處都是血
珍妮佛羅培茲心寒吐離婚原因：我感到羞辱！　小班爆秒交豪門千金
只有那間房飄異味「孩一直生病」！ 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

親眼看到教練賭球！丹麥羽球員大義滅親「向BWF舉報」解約：感到噁心

英大亨船難關鍵16分鐘　多人曾試圖逃生「全擠在左側」

法國猶太教堂爆炸起火！他「點燃汽油罐」焚燒大門　警察遭炸傷

雪梨街頭砍人！男車禍後持刀狂捅「4人受傷」　目擊者：到處都是血

20歲駐日美軍跳橋耍帥！臉重擊湖面「秒沉入水底」　送院不治

出國行李要注意！專家警告：行李箱別貼這東西　恐無法登機

百萬遊客賞東京高圓寺阿波舞　台僑組隊帶國旗跳舞

中國施壓帛琉與台斷交　美國務院：掠奪行為助長腐敗

小羅勃甘迺迪停止競選　紐時：川普關鍵州支持率料升1個百分點

Telegram創辦人落地法國秒被捕　料控欺詐洗錢「最高囚20年」

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

親眼看到教練賭球！丹麥羽球員大義滅親「向BWF舉報」解約：感到噁心

英大亨船難關鍵16分鐘　多人曾試圖逃生「全擠在左側」

法國猶太教堂爆炸起火！他「點燃汽油罐」焚燒大門　警察遭炸傷

雪梨街頭砍人！男車禍後持刀狂捅「4人受傷」　目擊者：到處都是血

20歲駐日美軍跳橋耍帥！臉重擊湖面「秒沉入水底」　送院不治

出國行李要注意！專家警告：行李箱別貼這東西　恐無法登機

百萬遊客賞東京高圓寺阿波舞　台僑組隊帶國旗跳舞

中國施壓帛琉與台斷交　美國務院：掠奪行為助長腐敗

小羅勃甘迺迪停止競選　紐時：川普關鍵州支持率料升1個百分點

Telegram創辦人落地法國秒被捕　料控欺詐洗錢「最高囚20年」

親眼看到教練賭球！丹麥羽球員大義滅親「向BWF舉報」解約：感到噁心

搭車目睹噁男「上下蠕動」！米可白超勇上前⋯下秒糗了：全部人都看我

《無罪推定》勇忠是誰？郭守寓擁「雙聲道」演出經歷驚人

爸爸正妹女友劈腿叔叔　床上激戰當場抓包！一票人傻：真會玩

為了吉伊卡哇扭蛋「狂點藏壽司布丁」全打包！店員崩潰：不能外帶

賴清德首廟天壇揭匾「澤被萬方」　喊話編預算推動健康台灣

台3線驚悚畫面曝！重機過彎迎面對撞小貨車　騎士右手腕骨折送醫

小S兩女兒開畫展！Lily、許老三「畫風美呆」網讚爆　派翠克現身力挺

1比3不敵義大利無緣銅牌　中華U17女排仍創史上最佳世界第4

日「楓之谷 X 鬼滅之刃」聯動新企劃　炭治郎像素化可愛登場

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

Telegram創辦人法國被捕　最高可囚20年

火箭彈故障原地爆炸　士兵頭顱炸飛慘死

德國隨機殺人案3死8傷！警逮15歲少年

沖繩未爆彈至少還要70年才清得完！

德國隨機砍人3死8傷！　伊斯蘭國宣稱犯案

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

澤倫斯基：換俘行動完成　將向俄羅斯發起更多報復

穿短褲面試被趕走　她怒PO卻沒人挺

郭台銘淪笑柄！柯林頓酸川普威州設廠詐欺

1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

女師出國度假失蹤　5天後淪全裸殘屍

更多熱門

相關新聞

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

中度颱風珊珊持續逼近日本，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，珊珊將採取大迴轉，將會橫掃日本大部分區域，由於颱風強度較強，預估會帶來明顯風雨。

沖繩未爆彈至少還要70年才清得完！

沖繩未爆彈至少還要70年才清得完！

午後雷雨再轟一周　下周雨區變大「全台中獎」

午後雷雨再轟一周　下周雨區變大「全台中獎」

台灣人狂去！　成田機場破紀錄

台灣人狂去！　成田機場破紀錄

反聖嬰影響擴大！颱風數量變少　專家：一旦生成靠近台灣

反聖嬰影響擴大！颱風數量變少　專家：一旦生成靠近台灣

關鍵字：

日本日韓要聞高圓寺阿波舞大會台灣連

讀者迴響

熱門新聞

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

即／泰山工廠大火！火勢蔓延快燒到第4間

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

辣妹看夜景遭2惡狼侵犯！醒來人在摩鐵

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

港女在台遭同鄉性侵！哭喊仍被逞慾

醫師夫妻買得起1億豪宅？　台大醫：還沒看到誰有辦法

小孩媽「飛機別放醫生叔叔那裡」　醫聽下一句：經驗豐富

新莊少年仔猛打老街友頭部！施暴影片曝光

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面