百萬遊客賞東京高圓寺阿波舞　台僑組隊帶國旗跳舞

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文／中央社

第65屆高圓寺阿波舞大會在東京杉並區登場，由台僑組成的隊伍「台灣連」第4度參加，與關東、德島縣大學聯合演出，為活動增添國際色彩，台灣連成員在街上跳阿波舞時，每人身上還帶著國旗。

東京高圓寺阿波舞活動每年8月的第4個週六、日舉辦，舞者約1萬人參加，可吸引逾100萬名遊客觀賞，是東日本最大規模的阿波舞活動。

由旅日僑胞組成的「台灣連」今年第4度參與。台灣連在「高張燈籠」（相當於連的招牌，約4公尺高）上寫著台灣連的大字，最上方插著一面中華民國國旗。

台灣連創始於2018年，是參與東京高圓寺阿波舞活動的第一支由外國人組成的連隊，除了因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間活動取消外，台灣連都參與演出。

東京阿波舞台灣連日本總會成立於2019年11月，會長尹世玲今天表示，台灣連成員約100人，但今天參與者約30人，很感謝有些成員這4年來熱心參與，台灣連的成員平時利用工作之餘的時間練習跳阿波舞，她會提供影片與成員切磋舞技。

尹世玲說，目前台灣連成員年紀偏高，她一直在思考如何突破。今年有一位到日本短期留學的高雄醫學大學3年級男學生一起參與台灣連的表演。這名男大學生表示感到很幸運。尹世玲對於台灣連有年輕的新血注入，感到很欣慰。

尹世玲對中央社表示，希望台灣連能擴大，像是中華航空公司日本支社社長李宜洲今天也參與活動，他和同行人士邊跳邊喊「台灣加油」，顯得很熱血。

尹世玲還說，正在思考與僑校－東京中華學校合作，讓學生利用課外活動學習阿波舞，這不僅能參與在日本的演出，也能到台灣交流。她也希望能與東京中華學校的鼓隊合作，也可成立笛子隊，讓台灣連更完整。

今天在活動舉行開幕式前，駐日代表處副代表周學佑專程趕到高圓寺車站旁為台灣連的成員加油打氣，他很感謝僑胞透過文化交流，讓日本看到台灣。

此外，文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍受到東京都杉並區的邀請，與正在日本訪問的立委郭國文一同到場觀賞阿波舞。

被中央社記者問及心得如何，曾鈐龍說：「在這個盛夏傍晚的祭典活動中，我看到一個民族可以生生不滅的鼓舞力量。謝謝杉並區，是台灣永遠的好朋友。」郭國文說：「傳統文化是形成共同體的一股非常必要的力量。」

東京都杉並區對台灣相當友好，近年來每年舉辦與台灣有關的市集，2023年還邀請國立台灣戲曲學院民俗技藝學系在杉並嘉年華暨台灣市集中表演，今天在高圓寺車站周邊，還可看到寫著「板橋」二字的燈籠，象徵台日友好。

本屆高圓寺阿波舞官方導覽冊也特別記載「謝謝台灣！台灣加油！以舞蹈連結高圓寺與台灣的羈絆（心靈連結）」，內容對於花蓮地震表達慰問之意。此外，還記載高圓寺阿波舞與台灣民眾結緣是始於2015年首度到台灣公演。去年5月有將近百名舞者在台灣的6座會場表演。

阿波舞起源於日本德島縣，至今約有400年歷史，以三味線、太鼓、鉦鼓、篠笛以二拍子節奏伴奏，搭配舞蹈者的聲音及手部動作的集體舞蹈。阿波舞可以跳得很隨興，又被稱為「傻瓜舞」。

東京高圓寺阿波舞最開始是1957年商店街的青年部所企畫的「高圓寺傻瓜舞」，後來德島縣人會組成的「連」予以指導，高圓寺阿波舞舞者的舞技大幅提升，1963年正式將名稱改為「高圓寺阿波舞」，後來有多個獨立的「連」誕生，德島連也參與。