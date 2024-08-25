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統測全國狀元郎騎駿馬拜文昌　金榜題名謝師恩

▲2024年統測全國總榜首吳承廷和錄取國立陽明交通大學的徐加城，騎白馬帶領學弟妹們，在鑼鼓隊開路下，一路至武廟參拜文昌帝君。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年統測全國總榜首吳承廷和錄取國立陽明交通大學的徐加城，騎白馬帶領學弟妹們，在鑼鼓隊開路下，一路至武廟參拜文昌帝君。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「春風得意馬蹄疾」！25日上午在台南街頭，出現身穿狀元袍、頭戴狀元帽的一群狀元郎，騎在白色駿馬上，新奇的景象，吸引過往民眾好奇的目光。

▲2024年統測全國總榜首吳承廷和錄取國立陽明交通大學的徐加城，騎白馬帶領學弟妹們，在鑼鼓隊開路下，一路至武廟參拜文昌帝君。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年統測全國總榜首吳承廷和錄取國立陽明交通大學的徐加城，騎白馬帶領學弟妹們，在鑼鼓隊開路下，一路至武廟參拜文昌帝君，並準備文昌筆供品，除感謝文昌帝君庇佑，也希望來年學弟妹們能夠金榜題名、光耀門楣。

▲2024年統測全國總榜首吳承廷和錄取國立陽明交通大學的徐加城，騎白馬帶領學弟妹們，在鑼鼓隊開路下，一路至武廟參拜文昌帝君。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大南工電機科畢業生吳承廷以總分480.5分，拿下2024年統測全國總榜首（囊括各類群全國總榜首、應屆電機電子群第一名、成大南工不分類群全校總榜首），錄取陽明交通大學的徐加城（應屆電機電子群全國第11名、不分類群全校總榜眼、電機電子群全校榜眼、電機科榜眼），為成大南工電子機群畢業生，以總分473，錄取生物醫學工程學系。 兩位學子也分享自己的學習生涯，希望將自己的經驗，傳承給學弟妹們。

▲2024年統測全國總榜首吳承廷和錄取國立陽明交通大學的徐加城，騎白馬帶領學弟妹們，在鑼鼓隊開路下，一路至武廟參拜文昌帝君。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳承廷感謝育達補習班的栽培，從高一起就在師長鼓勵下積極以進入台科大為第一目標，雖然在學習過程中，難免遇到挫折和低潮，幸好在師長和同學陪伴下，有疑必問、有難求解，終於考取全國最高分；徐加城指出，高一時成績不突出，高職課程和國中截然不同，複雜又困難的專業科目，一度讓他陷入學習徬徨，在師長鼓勵下，包括備審資料、學習歷程、參與營隊、擔任志工、專業證照等，以豐富的多元學習，獲得大學師長青睞。

育達集團創辦人江達隆指出，在108課綱下，學生學習除求取專業知識，更重視核心素養，鼓勵學子應建構主動學習，擁有跨領域學習能力，育達扮演的角色是用心讓學子能夠獲得好成績，更上一層樓而獨占鰲頭。

▲2024年統測全國總榜首吳承廷和錄取國立陽明交通大學的徐加城，騎白馬帶領學弟妹們，在鑼鼓隊開路下，一路至武廟參拜文昌帝君。（圖／記者林東良翻攝，下同）

育達集團副總江育任表示，目前升科大、大學的管道多元，補教機構協助學子、家長，能夠更認識自己的興趣和性向，在高職階段做好充分學習，為升學做好準備。

在兩位狀元、榜眼引領下，他們將傳承信物，包括文昌筆、2B劃卡筆發放給學弟妹們，薪傳接棒，而兩位學子的優異表現，也獲得育達教育機構頒發獎助學金鼓勵，期許他們成為學弟妹們的榜樣，鼓勵他們努力學習，來年金榜題名，為自己開啟更光明未來，成為學校、育達之光。

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