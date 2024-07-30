台南4位優良教師榮獲全國師鐸獎　推薦得獎率六都第一

▲台南市南新國中黃美芳校長、南區喜樹國小黃懷慧校長、白河區仙草實小洪琪琇主任及金城國中林漢森運動教練，獲選教育部2024年師鐸獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部師鐸獎評選結果日前揭曉，台南市南新國中黃美芳校長、南區喜樹國小黃懷慧校長、白河區仙草實小洪琪琇主任及金城國中林漢森運動教練，獲選教育部2024年師鐸獎，消息傳來，各校師生無不為之歡欣鼓舞，台南市長黃偉哲恭賀4位得獎者，並將在9月份的南市教師節表揚大會上公開表彰他們的傑出成就。

黃偉哲市長表示，這4位師長長期在教育現場辛勤耕耘且表現卓越，獲獎實至名歸。他感謝這些師長無私的奉獻與堅持，讓他們在教學和行政工作上深受學生、家長與同事的肯定，成為教育界的典範，並期待他們能繼續發揮更大的影響力，造福更多學生。

教育局長鄭新輝表示，這些獲獎的師長中，有長期關注弱勢學生的校長與主任，也有為選手提供最佳訓練長期奉獻的教練。4位師長秉持著對教育的專業與熱情，傳承教育的愛，改變了許多孩子的未來。台南市此次4位獲獎者也讓推薦得獎率在六都中排名第一，這充分展現了台南教師的努力與付出，值得驕傲。

南新國中黃美芳校長帶領團隊參與多項教育計畫，設立非營利幼兒園，並推動學校社區化。她曾鼓勵叛逆期極度缺愛的學生小潔，陪伴她懷念父親；也曾幫助家庭遭遇困難的小蓉，接她到家中同住，陪伴她度過最艱難的時光，直到畢業。

喜樹國小黃懷慧校長推動海洋教育，研發並與全國共享市本課程，啟發學生潛能、提升教師教學、促進樂齡學習社區合作。她曾幫助失去經濟支柱的孩子，募集捐款並定期探望，持續關懷直到孩子順利畢業。

仙草實小洪琪琇主任服務偏鄉20多年，創新教育獲好評。曾陪伴心靈受創的學生浩浩，創作「媽媽的十字架」繪本。浩浩成年後回到學校，感謝洪主任的陪伴，幫助他找到內心的力量和勇氣面對困難，改寫人生。

金城國中林漢森教練擔任田徑教練30餘載，曾幫助受傷的學生阿勇重拾選手生涯。這段從重挫到奮起的歷程，讓師生相互扶持，不離不棄。阿勇現已成為運動教練，在比賽場上經常與林教練碰面，共同追求更好的成績，並感謝當年的林教練未曾放棄他。

教育局表示，這4位師鐸獎獲獎人員的事蹟將收錄於《2024年師鐸獎芳名錄》，並上傳至教育部良師興國網站（https://excellentteacher.moe.edu.tw/），以及教育家網站（https://teachersblog.edu.tw/）的「人物故事」專區，供民眾參閱。