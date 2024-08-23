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第64屆全國科展落幕　台南市勇奪縣市團體獎全國第三、六都第二

▲第64屆中小學科學展覽，23日由國立台灣科學教育館於線上公布競賽成績，台南市勇奪縣市團體獎(10件作品以上組)全國第三名、六都第二名的佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第64屆中小學科學展覽，23日由國立台灣科學教育館於線上公布競賽成績，台南市勇奪縣市團體獎(10件作品以上組)全國第三名、六都第二名的佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第64屆中小學科學展覽會由台南市主辦，7月22日在大台南會展中心盛大開幕，受凱米颱風影響，科展評審延到8月20、21日辦理，方式也由實體改為線上，23日由國立台灣科學教育館於線上公布競賽成績，台南市勇奪縣市團體獎(10件作品以上組)全國第三名、六都第二名的佳績。

此外，台南市建興國中更榮獲學校團體獎國中組全國第一名，成績表現相當亮眼，也為本屆全國科展劃下完美句點。

▲第64屆中小學科學展覽，23日由國立台灣科學教育館於線上公布競賽成績，台南市勇奪縣市團體獎(10件作品以上組)全國第三名、六都第二名的佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南很榮幸主辦這次的全國科展，匯集來自全國1193位優秀學生展現在科學創新研究與實驗的成果，雖然科展期間受到颱風的影響賽程後延，但不減所有參賽者對科學的喜愛與投入。這次台南市科展總成績獲得全國第三、六都第二，建興國中更獲得學校團體獎全國第一，相當不容易。黃市長感謝所有參賽師生的努力，也期勉同學們持續保有對科學研究的熱情，繼續為台南爭取佳績。

教育局鄭新輝局長表示，南市睽違9年再次主辦全國科展，地點選擇在國家級的展覽會場舉辦，也用心規劃各項活動，包括：科學博覽會、與大師有約講座、科學之旅、指導教師工作坊、科展之夜等，希望讓各縣市參賽學生、指導老師在台南留下美好的回憶。雖然最重要的評審工作受颱風影響改為線上評審，部分活動也因此取消，但並沒有減少台南服務團隊的熱情，貼心的服務堅守到最後一刻，因此也獲得各縣市與會者的肯定。

▲第64屆中小學科學展覽，23日由國立台灣科學教育館於線上公布競賽成績，台南市勇奪縣市團體獎(10件作品以上組)全國第三名、六都第二名的佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，本次台南市中小學共有23件作品參加全國科展，有17件獲獎，建興國中、南大附小更分獲國中物理科、國小物理科全國第一，非常不簡單。其他獲獎學校依科別如下：一、物理科：善化大成國小(國小組佳作)；二、化學科：東區復興國小(國小組第三名)、南區新興國小(國小組佳作)、復興國中(國中組鄉土教材獎)；三、生物科：蓮潭國中小(國小組佳作)、安順國中(國中組探究精神獎)、長榮中學(國中組鄉土教材獎)；四、地球科學科：建興國中(國中組第三名)；五、生活與應用科學(一)：五甲國小(國小組佳作)、建興國中(國中組第三名)；六、生活與應用科學(二)：鹽水國小(國小組第二名)、復興國中(國中組第二名)、瀛海中學(團隊合作獎)；七、生活與應用科學(三)：東區復興國小(國小組佳作)、官田國中(團隊合作獎)。

▲第64屆中小學科學展覽，23日由國立台灣科學教育館於線上公布競賽成績，台南市勇奪縣市團體獎(10件作品以上組)全國第三名、六都第二名的佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

建興國中校長侯志偉表示，學校老師、參賽同學聽到學校獲得佳績非常開心，獲得國中組物理科第一名的作品，是運用波以耳定律(Boyle's law)及托里切利等原理，討論不同口徑對應不同水柱壓，因開口的表面張力及邊界層效應產生之「綜效表面壓」，模擬與實作系統達平衡時的變化，發現可應用於簡易量測大氣壓力的條件，也發現創新應用的可能。

獲得國小組物理科第一名的南大附小團隊嘗試利用水波導了解光波導原理，假設在小振幅淺水波下設計水波導，以水波導模擬光波導的結構。過程中以壓克力板自製水槽、壓克力條營造水波導水域，比較無水波導與水波導下的波傳遞差異，尋求本實驗最佳的水波導條件。

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