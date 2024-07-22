第64屆全國科展盛大開幕　黃偉哲期勉台南隊再創佳績

▲第64屆中小學科學展覽會，22日晚間在大台南會展中心盛大開幕，由台南市長黃偉哲與教育部主秘林伯樵，共同啟動科學之鈕，宣布正式展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第64屆中小學科學展覽會，22日晚間在大台南會展中心盛大開幕，由台南市長黃偉哲與教育部主秘林伯樵，共同啟動科學之鈕，宣布為期7天的中小學最高等級的全國科學展覽競賽暨科學教育博覽會正式展開。

這屆全國科展開幕活動熱鬧非凡，從節目表演、縣市隊呼到啟動儀式，都讓參與人員充分感受台南400的古都意象及蛻變成科技新都的氣勢，從大航海時代穿梭到未來世界，也襯托出大會主題「趣味科展、精彩台南」的精神。

市長黃偉哲表示，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳先生、AMD董事長蘇姿丰女士都來自台南，是台南也是台灣的驕傲，相信參展的同學未來都是台灣的科技之星，也期待優秀的科技人才就從科展中誕生，進而在全世界的科學競賽中發光發熱。台南市睽違9年再度辦理全國科展，在科學領域最出色的1,834位師生齊聚台南，從全國各縣市脫穎而出的高中、國中、國小作品計有405件，將角逐前三名以及學校團體、縣市團體等大獎，台南市有23件作品參展，也期待台南隊再創佳績。

教育局說明，該局2023年7月即開始籌備全國科展，總計召集27所學校、超過1000名工作伙伴投入，希望讓來自全國各地參賽學生、指導老師、縣市隊職員等感受到台南的用心。22日開幕特別表揚全國各縣市38位優良的指導教師，感謝他們在科展長期不間斷的奉獻，期盼未來有更多指導教師接棒投入，帶動科學教育薪火相傳。

教育局指出，今年是台南400，也是數學家布里格斯（Henry Briggs）出版《對數算術》的400週年，該書出版後讓以10為底的對數（log）表更加廣泛應用，成為天文、航海、工程數學的重要工具。為了向此偉大的數學家致敬，大會在入口意象以「大航海時代」進行設計，並且開幕表演以「時空旅人」引領觀眾進入古都台南，轉換到現代的科技之都，最後穿梭到科幻的未來世界。

7月22日到28日期間除辦理科學展覽競賽之外，也規劃「科學博覽會」、「大師有約」、「科學之旅」、「科學指導教師工作坊」以及「科展之夜」等精采活動，期盼各縣市師生能夠享受科展樂趣，品味台南的精彩。