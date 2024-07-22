　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

第64屆全國科展盛大開幕　黃偉哲期勉台南隊再創佳績

▲第64屆中小學科學展覽會，22日晚間在大台南會展中心盛大開幕，由台南市長黃偉哲與教育部主秘林柏樵，共同啟動科學之鈕，宣布正式展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第64屆中小學科學展覽會，22日晚間在大台南會展中心盛大開幕，由台南市長黃偉哲與教育部主秘林伯樵，共同啟動科學之鈕，宣布正式展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第64屆中小學科學展覽會，22日晚間在大台南會展中心盛大開幕，由台南市長黃偉哲與教育部主秘林伯樵，共同啟動科學之鈕，宣布為期7天的中小學最高等級的全國科學展覽競賽暨科學教育博覽會正式展開。

這屆全國科展開幕活動熱鬧非凡，從節目表演、縣市隊呼到啟動儀式，都讓參與人員充分感受台南400的古都意象及蛻變成科技新都的氣勢，從大航海時代穿梭到未來世界，也襯托出大會主題「趣味科展、精彩台南」的精神。

▲第64屆中小學科學展覽會，22日晚間在大台南會展中心盛大開幕，由台南市長黃偉哲與教育部主秘林柏樵，共同啟動科學之鈕，宣布正式展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳先生、AMD董事長蘇姿丰女士都來自台南，是台南也是台灣的驕傲，相信參展的同學未來都是台灣的科技之星，也期待優秀的科技人才就從科展中誕生，進而在全世界的科學競賽中發光發熱。台南市睽違9年再度辦理全國科展，在科學領域最出色的1,834位師生齊聚台南，從全國各縣市脫穎而出的高中、國中、國小作品計有405件，將角逐前三名以及學校團體、縣市團體等大獎，台南市有23件作品參展，也期待台南隊再創佳績。

▲第64屆中小學科學展覽會，22日晚間在大台南會展中心盛大開幕，由台南市長黃偉哲與教育部主秘林柏樵，共同啟動科學之鈕，宣布正式展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局說明，該局2023年7月即開始籌備全國科展，總計召集27所學校、超過1000名工作伙伴投入，希望讓來自全國各地參賽學生、指導老師、縣市隊職員等感受到台南的用心。22日開幕特別表揚全國各縣市38位優良的指導教師，感謝他們在科展長期不間斷的奉獻，期盼未來有更多指導教師接棒投入，帶動科學教育薪火相傳。

教育局指出，今年是台南400，也是數學家布里格斯（Henry Briggs）出版《對數算術》的400週年，該書出版後讓以10為底的對數（log）表更加廣泛應用，成為天文、航海、工程數學的重要工具。為了向此偉大的數學家致敬，大會在入口意象以「大航海時代」進行設計，並且開幕表演以「時空旅人」引領觀眾進入古都台南，轉換到現代的科技之都，最後穿梭到科幻的未來世界。

▲第64屆中小學科學展覽會，22日晚間在大台南會展中心盛大開幕，由台南市長黃偉哲與教育部主秘林柏樵，共同啟動科學之鈕，宣布正式展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

7月22日到28日期間除辦理科學展覽競賽之外，也規劃「科學博覽會」、「大師有約」、「科學之旅」、「科學指導教師工作坊」以及「科展之夜」等精采活動，期盼各縣市師生能夠享受科展樂趣，品味台南的精彩。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
或許是最後一次打奧運！莊智淵坦言心情複雜
新北軍用雲豹裝甲車撞車！　小客車慘況曝
台北市暴風侵襲率達99%　凱米「路徑南修」往東北角壓近
快訊／拜登宣布退選！美股三大指數開高　納指漲187.41點
蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南人權故事地圖創作及走讀　讓年輕學子更了解在地故事

第64屆全國科展盛大開幕　黃偉哲期勉台南隊再創佳績

歡慶父親節！新北市圖邀親子同樂　看好書、玩音樂、捏陶DIY

新北特教生畢業即就YA！　職人帶路變身鬍鬚張員工

新北三重天台廣場消防演練　強化複合式大樓防災應變

快訊／因應凱米中颱來襲　中橫便道加開農產品運輸6班次

新北增加545噸凍儲　澳底漁港冷凍處理廠開工

全國技能競賽南分署勇將不怕苦　日練14小時雙奪金

全國第一個採用全預鑄工法　楊梅「埔心安居」社宅開工

陳亭妃、陳秋萍會勘永康區淹水　盼從管線瓶頸實質突破解決

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

台南人權故事地圖創作及走讀　讓年輕學子更了解在地故事

第64屆全國科展盛大開幕　黃偉哲期勉台南隊再創佳績

歡慶父親節！新北市圖邀親子同樂　看好書、玩音樂、捏陶DIY

新北特教生畢業即就YA！　職人帶路變身鬍鬚張員工

新北三重天台廣場消防演練　強化複合式大樓防災應變

快訊／因應凱米中颱來襲　中橫便道加開農產品運輸6班次

新北增加545噸凍儲　澳底漁港冷凍處理廠開工

全國技能競賽南分署勇將不怕苦　日練14小時雙奪金

全國第一個採用全預鑄工法　楊梅「埔心安居」社宅開工

陳亭妃、陳秋萍會勘永康區淹水　盼從管線瓶頸實質突破解決

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

或許是最後一次打奧運！莊智淵坦言：心情比較複雜

影／雄二、雄三登場　海鋒大隊進入陣地！完成射控指管車放列

影片只有幾萬觀看！YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了

新北八里軍用雲豹裝甲車撞民車！　小客車「慘況」曝光　

汶萊王子妃低調套裝竟是46萬香奈兒　最愛拎Dior「黛妃包」

多圖／水雷整備曝光！　海軍布雷作業大隊接令火速出港布放

台北市暴風侵襲率達99%　凱米「路徑南修」往東北角壓近

快訊／拜登宣布退選！美股三大指數開高　納指漲187.41點

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

台中28棵路樹全被砍光！居民讚：不用再聞惡臭

年度大潮遇凱米颱風！　屏東東港「海水倒灌」

第54屆全國技能競賽雲嘉南分署勇奪9金2銀6銅

名店連倒　花蓮業者嘆：沒人敢來

48公頃鳳林遊憩區首開放　入秋大露營有早鳥優惠

合歡山小風口下停車場開始收費

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

台灣百大伴手禮頒獎　「黃金愛文芒果乾」獲優質獎

瓦磘溝生態成果座談會　解密30年臭水溝變綠廊

全國技能競賽成績揭曉　桃竹苗分署表現亮眼

推動「在宅急症照護加值」　雲林率先編列450萬

全國第一個採用全預鑄工法　埔心安居社宅開工

陳亭妃、陳秋萍會勘永康區淹水

台中西屯愛買「晚間停電」　賣場一片黑

更多熱門

相關新聞

台南人權故事地圖創作及走讀讓學子更了解在地故事

台南人權故事地圖創作及走讀讓學子更了解在地故事

台南市政府2024年首次舉辦「台南人權月」展覽與相關活動，展覽除了邀請藝術家創作相關作品以外，另一特色是展覽籌備過程與不同學校團隊，合作共創6張人權地圖。

全國技能競賽南分署勇將雙奪金

全國技能競賽南分署勇將雙奪金

咖啡店表態：不收藍白支持者　人潮爆滿！突宣布暫不收客

咖啡店表態：不收藍白支持者　人潮爆滿！突宣布暫不收客

即／台南望月橋1男落水命危　送醫恢復心跳

即／台南望月橋1男落水命危　送醫恢復心跳

談判爆衝突誤射友人手臂　台南槍擊案犯嫌羈押禁見

談判爆衝突誤射友人手臂　台南槍擊案犯嫌羈押禁見

關鍵字：

全國科展開幕黃偉哲台南佳績

讀者迴響

熱門新聞

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

「沒提早10分鐘」算遲到　新人反擊1句！主管惦惦了

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

瑤瑤認「沒外景發我了」！

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

即／桃機旅客爆料「行李裝手榴彈」！航警到場逮人

凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命

24、25日放颱風假？蔣萬安這樣說

4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

「大暑」來了！5生肖開始轉運

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面