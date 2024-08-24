南韓商旅車「違反號誌」衝撞巴士　側翻撞車3名中國籍勞工身亡

▲京畿道安山市24日清晨發生一起重大車禍。（圖／京畿道消防災難本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道安山市今（24）日清晨發生一起重大車禍！一輛載有多名臨時工的商旅車直行時，疑似因為違反號誌，與通勤巴士發生擦撞，霎那因承受巨大衝擊翻滾至對向車道，最後撞擊到一輛等待左轉的轎車後才終於停下，造成車上5名臨時工死亡，其中3人為中國籍、2人為南韓籍。

根據《韓聯社》，南韓京畿道安山市常綠區二洞檀園美術館十字路口，24日上午5時45分發生嚴重車禍，載有多名臨時工的現代Starex商旅車往水仁產業道路的方向直行駛去，豈料卻剛好擦撞到從側邊駛來的通勤巴士，巨大的衝擊力道讓商旅車翻滾至對向車道，撞到一輛正在等紅燈、準備左轉的轎車。

商旅車上5名臨時工在這場車禍中喪生，其中包含3名中國籍、2名南韓籍；至於商旅車的駕駛40多歲A某等其他7人則是受到輕重傷，目前已安排接受治療，其中一人性命垂危。

商旅車翻滾後衝撞等紅燈、準備左轉的轎車，導致該輛轎車駕駛、乘客共2人受傷。至於通勤巴士，則是車上7人沒有受到任何傷害。

警方在調查後初步指出，涉及該起車禍的所有車輛皆與「酒後開車」無關，至於該輛商旅車則是隸屬安山市檀園區當地某人力仲介業，5名死者皆為來自中國、南韓的臨時工，從清晨起這些臨時工就得透過業者開車載往工作地點。

警方雖然目前仍在調查詳細事發原因，不過卻初步認定是商旅車違規在先，違反號誌燈號後闖入十字路口，才因此遭遇事故。