福島核電廠「排核廢水」滿1年！　日政府稱：附近海水沒有異常

▲日本福島第一核電廠核處理水排放入海後，開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京電力公司2023年8月24日起首次將福島第一核電廠的核處理水排放至大海，至今已經滿1年。截至目前為止已有約6萬噸的核處理水被釋放到海洋中。日本政府和東京電力公司則強調，核電廠周邊海域的檢測數據並未顯示出超過安全標準的異常情況。但是中國卻仍然禁止日本水產品的進口，而如何讓中國解除這項禁令也成為當前的重要課題。根據預估，核處理水至少需要30年才能全部排放完成。

▲日本2023年8月24日首次排放核處理水入海。（圖／達志影像／美聯社））



根據《時事通信社》報導，全國漁業協同組合聯合會（全漁連）會長坂本雅信23日前往經濟產業省，會見了日本經濟產業大臣齋藤健。他表示，「日本的水產品因為排放核處理水受到嚴重影響，中國禁止進口日本水產後，至今仍未恢復，而面對中國政府，也並非我們能自行解決的問題。」希望政府能夠透過外交方式，促使中國撤銷禁令。

▲日本福島核電廠將核處理水排放至大海的藍色輸送水管。（圖／達志影像／美聯社）



國際原子能總署（IAEA）在日本開始排放核處理水後，已經前往當地進行2次調查，並確認福島核電廠的排放行為符合國際安全標準。日本政府也數度出示IAEA的見解，持續向中國強調排放的科學安全性，並多次要求立即撤銷禁令，但仍未取得實質性的進展。

受到禁令影響，日本2024年上半年的農林水產品與食品出口額比2023年同期下降了1.8％，差額高達7013億日元（約新台幣1545億元）。

負責核處理水排放作業的東京電力公司22日嘗試取出2號機反應爐內的燃料熔毀碎屑，但是卻因設備問題緊急喊卡。