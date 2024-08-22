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【廣編】Henry Jacques以經典系列復興高級香水文化　精選琥珀、木質香調

▲▼Henry Jacques,法國,香水,經典。（圖／Henry Jacques提供）

圖、文／Henry Jacques提供

法國高級香水品牌 Henry Jacques（亨利.雅克）致力於將探索無垠嗅覺世界的創意之旅透過一系列具有代表性的香水呈現，這項非凡的成就便是Les Classiques（經典系列）的五十種香水。此系列也是引領世人進入 Henry Jacques 香水世界的第一步。

Henry Jacques香水最重要的特色之一，即「精純」。因此大都以香水油的型態呈現，遵循傳統，以沾棒優雅地將香水蘸於皮膚。Les Classiques（經典系列）的香水油15ml和30ml兩種規格，香水瓶由品牌藝術總監Christophe Tollemer（法國知名建築設計師）設計，使香水深邃、豐富的光彩更加閃耀。

Les Classiques（經典系列）亦有固體香水形式（需搭配Clic-Clac香水盒）。Clic- Clac系列以革新技術與創造力令固體香水這一古典生活美學煥發新生。Clic-Clac香水盒借鑒了瑞士製錶業專有技術。歷經四年研發，並獲得專利，奢華的Clic-Clac 固體香水盒採用鈦合金、碳纖維和黃金等前衛且貴重材質製成，達到了工藝的新高度，可隨心替換Les Classiques（經典系列）的五十款固體香水膠囊。

精選三款秋季香水交織感性、恬靜的秋季詩篇，La Nuit de HJ帶有木質底調的清新花香，呈現獨特、持久的溫暖韻味；ROSE OUDH突顯玫瑰的迷人魅力，溫暖的基調交織出獨特的女性香氣；VERT GALANT由清新花香與麝香底調交織而成的溫暖香氣。

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