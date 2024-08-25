Telegram創辦人落地法國秒被捕　料被控欺詐、洗錢「最高囚20年」

▲Telegram創辦人杜洛夫於24日晚間遭法國當局逮捕。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

加密通訊軟體Telegram的俄羅斯創辦人杜洛夫（Pavel Durov）24日晚間在巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget airport）遭航空運輸憲兵隊（GTA）的憲兵拘留。此前，法國一直在通緝杜洛夫，而杜洛夫在接受審判後，恐將面臨最高20年監禁。

綜合BFMTV與TF1 Info報導，現年39歲的杜洛夫，是在24日搭乘私人飛機從阿塞拜疆飛抵布傑機場時，被隸屬於法國海關的法國反詐騙辦公室官員拘留。此前，法國因杜洛夫旗下的Telegram管制不當，被用作洗錢、走私毒品與戀童癖內容等用途，而對其發出了逮捕令，不過相關逮捕令只在杜洛夫踏上法國國土時才有效。

逮捕令發出後，杜洛夫便不再定期前往法國和歐洲。據悉，這名法俄混血的億萬富豪被捕時，身邊還有保鏢和一名女子陪同。 目前CNN已向法國檢方尋求進一步評論，但暫時還未獲回應，而事件的詳細情況仍在調查中，法國當局尚未公佈更多資訊。

報導稱，杜洛夫是一位出生於俄羅斯的企業家和程序員，因創立社交網站VKontakte和Telegram而聞名。由於VK與Facebook十分相似，因此他也被稱為「俄羅斯的祖克柏」。法媒指出，杜洛夫可能會面臨包括恐怖主義、販毒、欺詐，以及洗錢在內的指控。他將於明晚出庭受審，並可能面臨最高20年監禁。