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黑神話悟空陷抄襲風波！　攝影師控「直接盜用照片」

▲《黑神話：悟空》爆抄襲。（圖／翻攝微博）

▲《黑神話：悟空》爆抄襲。（圖／翻攝微博，下同）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸動作遊戲《黑神話：悟空》陷抄襲爭議，開發團隊至今避不回應，其中一名控訴遊戲抄襲的攝影師楠山秀，日前在微博PO出比對影片佐證，直指遊戲根本就是直接盜用了他的照片。

楠山秀22日在微博TAG《黑神話：悟空》，「悟空您好，使用猴哥的圖片時未告知本人，看到請聯繫，謝謝。」他並貼出自己的攝影作品與該遊戲大作內的畫面對比，角度幾乎一模一樣。

楠山秀還製作影片揭露，遊戲中鐵佛寺的兩尊佛像是盜用他的照片做出的，除了細節被遊戲團隊修改外，其他部分幾乎一模一樣。

事件引發爭議，網友紛紛留言，「這是直接盜圖了吧，照片轉原畫集，可真牛逼」、「好厲害，您為博物館裡的所有文物都拍個照，以後使用這些文物的建模，是該找你授權還是找博物館」、「真的要笑死，製作團隊哪裡是去掃描文物了，這是去掃描各個文物攝影部落客的相簿了吧。」

也有其他網友認為「黑神話是建模渲染，也是山西文旅授權，直接實體建模，在場景裡邊總能找到相同的視角。從本質上來說，攝影作品和建模作品就屬於不同的數位資產，你怎麼說抄襲，甚至你怎麼打官司？」楠山秀回復，「他沒掃鐵佛寺，我17年拍的，19年將圖片全網分享的。」

對於遊戲件模取得山西文呂授權，網友表示楠山秀不過是個拍照的，遊戲方還是用實景件摩，就因為角度一樣就想告人，「真絕了」。對此，楠山秀回覆，文旅用的就是他拍攝的照片。

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