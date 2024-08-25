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拍女僕萌照變大尺度！色影師繩縛未成年女模還性侵2次　下場曝

▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北張姓業餘外拍攝影師性侵16歲少女。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台北報導

台北張姓業餘攝影師約16歲少女上旅館外拍，原本約好拍蘿莉塔女僕萌照，張男卻在拍攝當天要求少女穿上裸露服飾、綁上麻繩拍攝，強行性侵2次得逞。事後張男辯稱兩人是合意性交，不過法官不採信張男說法，依他犯2個成年人故意對少年犯強制性交罪，合併執行5年6月徒刑。可上訴。

判決指出，張男於科大肄業後從事行銷業，平時兼職外拍攝影師，經常在IG尋找外拍模特兒。去年5月間他在IG認識還在念高中的少女小安(化名)，將她約到中山區某旅館拍攝，並以「不喜歡有人盯著有壓力」為由，要求小安不要攜伴，再於拍攝時假借調整拍照姿勢，要求小安躺下，強行性侵2次。案發後小安不知所措，於隔天期末考時突情緒崩潰，在教室外大哭大叫，經老師關心後通報學校，全案才曝光。

張男在審理時，辯稱兩人是合意性交。不過小安證稱，她平時都是拍賣萌題材，不拍色情猥褻照，原本和張男約好拍攝3套粉、黑貓咪跟旗袍女僕裝，當天張男又準備一套鏤空露全背、正面僅有胸罩及腹部綁繩、露內褲的性感服飾，並以「不然先拍拍看，不喜歡就不要發」等理由說服她，還在拍攝過程中加上麻繩綁縛她，要求在床上和浴室地上拍照，最後假藉需在床上調整姿勢，強壓性侵她得逞。

小安說，事後張男問她要不要去吃飯，她因為害怕張男只好順從，路途遭張男環抱、試圖親吻，還問她會不會提告，說「覺得她很可愛、她看起來很興奮，才想跟她發生性關係」，甚至跟她聊起ME TOO事件，讓她疑惑「張男自己不是也在做這樣的事嗎？」

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲張男性侵少女後，費心營造許多兩人合意性交的證據。（示意圖／免費圖庫pxhere）

小安還發現，同校女同學被張男外拍時，也遭毛手毛腳。另有同學證稱，有聽說男方之前就有做過類似的事件，但其他被害人好像不敢講，所以給男方評價都是好的，小安才敢一個人去接外拍。小安母親也表示，張男扭曲事實，小安講交往，張男就認為是性交，張男有很多觀念不正確卻不自知，因為這種犯罪黑數很多，想避免讓張男重蹈覆轍才提告。

法官檢視證據認為，張男和小安的通訊內容並無曖昧、案發後互動冷淡，但張男提出對話截圖時，試圖製造雙方互動熱絡的假象，卻故意缺漏他邀小安再次拍照，遭小安拒絕稱「不想再被你上了」的對話。另外張男未完成拍攝，反而刻意邀請小安吃飯、逛街，要求小安用雙手環抱他，再於警詢時聲請調閱監視器，刻意產生互動良好的事證。

法官指出，張男又上小安IG，搜尋她內容提到喜歡色色的女生、販賣個人大尺度照片、曾和男友人一同喝酒等資訊，想將她塑造成私生活很亂、對SM有興趣的女生，然而小安也表示，就算她今後繼續賣拍立得也好、繼續接拍攝也好，都不代表她願意和張男發生關係，最後判定張男犯行屬實，依犯2個成年人故意對少年犯強制性交罪，合併執行5年6月徒刑。可上訴。

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