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大陸 大陸焦點 特派現場

多人控《黑神話：悟空》抄襲！遊戲方冷處理　僅宣布賣破1000萬套

▲▼大陸推出首款3A遊戲《黑神話：悟空》，有網友想起偶像劇《別對我動心》。（圖／翻攝自微博）

▲大陸3A遊戲《黑神話：悟空》20日上線。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

歷時7年開發的大陸國產遊戲《黑神話：悟空》於20日上線，官方微博23日晚發布數據顯示，截至23日晚9點整，該遊戲全平台銷量破1000萬套，據推算目前遊戲收入已至少超過119億元，最高同時線上人數超300萬人。與此同時，當天，多位網友發聲質疑《黑神話：悟空》抄襲，相關話題也衝上熱搜第一。不過，官方目前尚未對此事進行公開回應。

據《證券時報》報導，《黑神話：悟空》標準版售價為268元（人民幣，下同），以此計算，目前該遊戲收入至少超過26.8億元人民幣（未計算實體收藏版銷售收入）（約新台幣119.7億元），而根據此前報導，《黑神話：悟空》的投入成本大概在4億元。

▲▼網指控，黑神話悟空涉嫌抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲網友指控，黑神話悟空涉嫌抄襲。（圖／翻攝自微博）

此外，8月23日，多位網友發聲質疑《黑神話：悟空》抄襲，相關話題衝上熱搜第一。

8月23日凌晨，「塞上李雲中」發布微博，附上了《黑神話：悟空》中的「大聖殘軀」篇的圖片，與其在2012年出版的《西遊記人物圖譜》中的孫悟空姿勢相近，稱「好像是給我畫的孫悟空換了身裝備」。

▲▼網指控，黑神話悟空涉嫌抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲黑神話悟空涉嫌抄襲。（圖／翻攝自微博）

在這前一天，微博認證為三級工藝大師的網友「玄鏐108」發布微博，貼出《黑神話：悟空》楊戩的臂鞲與其過往設計的臂鞲作品的對比圖，感歎「又被抄襲了，原創有那麼難嗎」。接著，網友發布影片，用影片一一對《黑神話：悟空》遊戲中楊戩的臂鞲與網友過往作品細節對比，佐證抄襲之處。

除此之外，石窟、寺觀、博物館造像分享網友「楠山禪」也發文，將過往拍攝的圖片與遊戲中的畫面進行對比，直接@製作‍人馮驥，表示「悟空您好，在使用猴哥的圖片時未告知本人，看到請聯繫，謝謝」。

據瞭解，李雲中為內蒙古青年畫家，被稱為繪畫《西遊記》第一人。「玄鏐108」網友為中式甲胄藝術家、北京市工藝美術大師李輝。

▲▼網指控，黑神話悟空涉嫌抄襲。（圖／翻攝自微博）

據《第一財經》報導，上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭表示，這些不是小細節，「遊戲的美術決定要用哪張圖時，肯定要考慮授權的問題，未經許可使用別人有版權的圖片，就是侵權。」

游雲庭表示，「如果遊戲開發者確實使用了攝影師拍攝的照片來製作遊戲，那確實涉嫌版權侵權，但另一種可能是，遊戲開發者是自己聘用攝影師，對文物進行了拍攝，此時就不侵權。」

針對文物的攝影是否受著作權法保護的問題，游雲庭表示，「我國對於照片的版權保護，對獨創性要求非常低，所以這張照片確實是攝影師拍的，那就受版權的保護，使用還是要取得攝影師授權的。反過來說，如果遊戲商覺得這張照片可以很輕易獲得，他們完全可以自己請攝影師去拍攝文物來做一個替代。」

因此，游雲庭認為，如果是遊戲公司聘請人拍攝的，哪怕拍攝角度相同，或者近似也不侵權，只要遊戲公司能拿出照片原圖。但如確實侵權，圖片賠償也不高，大概在幾千元一張，另外還需再加維權成本。

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