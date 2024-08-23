《黑神話：悟空》疑涉「抄襲」！3苦主曬對比圖喊：原創很難嗎

記者廖翊慈／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發動作RPG《黑神話：悟空》自20日上線至今，討論熱度不斷。國畫部落客「塞上李雲中」23日在微博上曬出2張圖，以自己2012年畫的孫悟空對比遊戲裡的悟空，並寫下，「好像是給我畫的孫悟空換了身裝備。」

綜合陸媒報導，李雲中全文寫道，「圖一是《黑神話》，圖二是在下的《西遊記人物圖譜》2012年出版，好像是給我畫的孫悟空換了身裝備，可能是打怪升級了，真帥。」

▲▼「塞上李雲中」發的悟空對比圖。（圖／翻攝自微博）

該篇貼文引起網友多方討論，有網友質疑，「姿勢也能鑑定為抄襲？」也有網友表達不滿，「姿勢就一模一樣，除非這家遊戲能拿出圖1繪製早於2012年的證據！」也有人緩頰表示，「李雲中老師從始至終就沒指責過美術抄襲，說的是可能藉鑑，希望黑神話粉絲不要應激。」

微博認證三級工藝大師的部落客「玄鏐108」23日也在微博貼出，《黑神話：悟空》楊戩的臂鞲與自己過往設計的臂鞲作品的對比圖，並感嘆，「又被抄襲了，原創有那麼難嗎？」

▲▼「玄鏐108」發的臂鞲對比圖。（圖／翻攝自微博）

報導指出，部落客「玄鏐108」為中式甲胄藝術家、北京市工藝美術大師李輝。

李輝老師的粉絲在留言區表示，「遊戲中楊戩角色所佩戴的臂鞲，和李輝老師的作品獬豸臂鞲驚人相識，原創不易，不能在網路上隨便扒圖就拿去用，這個是李輝老師的原創設計，並不是文物也不是連環畫，希望有個說法，然後李輝老師這個作品早在2020年5月7日就在微博上新，現在商品已售罄下架。」

▲目前李輝老師設計的商品已售完下架。（圖／翻攝自微博）

石窟、寺觀、博物館造像部落客「楠山禪」22日也在微博發文，將過往拍攝的圖片與遊戲中的畫面進行對比，並直接Tag製作人馮驥表示，「悟空您好，在使用猴哥的圖片時，未告知本人，看到請聯繫，謝謝。」

▲「楠山禪」發的場景對比圖。（圖／翻攝自微博）

「楠山禪」的貼文底下，有不少網友替他抱不平，「攝影師拍的實體圖，都是經過自己的處理，難道自己還沒有版權嗎？我們畫畫的都知道，臨摹別人的照片當商稿是不行的，那攝影師是什麼任人侵權的可憐蟲嗎？」

《黑神話：悟空》官方目前尚未對此事進行公開回應，令不少粉絲玩家焦急如焚。

▲大陸推出的首款3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝自微博）

《黑神話：悟空》持續吸金中，同時線上玩家數還在上漲。根據SteamDB數據顯示，自首發當日突破220萬人，隔日在線突破235萬人後，《黑神話：悟空》Steam同時在線人數於第三日（8月22日）突破240萬人。



根據國遊暢銷榜統計，《黑神話：悟空》在Steam上售出超過300萬份，加上wegame、epic和ps平台，目前總銷量超過450萬份，總銷售額超過15億元（人民幣）。