《黑神話：悟空》真身是他！ 「猴棍」帥哥超入戲...連表情都很到位

▲《黑神話：悟空》遊戲大賣，背後的動態捕捉扮演者也隨之曝光。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸首款國產自製3A遊戲《黑神話：悟空》上線後便造成轟動，話題不斷。不僅遊戲上線首日全平台累計銷量超450萬份，總銷售額超過15億元（人民幣，下同），遊戲中的精緻場景和流暢的武打動畫更是讓玩家讚不絕口。據了解，遊戲主角「天命人」俐落的武打身手，正是由一名28歲帥哥殷凱，藉由動態捕捉技術完成的。

▲《黑神話：悟空》遊戲主角「天命人」扮演者殷凱。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，最初得知自己要在西遊題材的遊戲中扮演悟空時，殷凱特別興奮，他表示，「很多人小時候都有一個齊天大聖的夢，我從小練武術也學過猴棍，於是一拍即合。」

殷凱來自山東淄博，畢業於上海體大武術表演專業，他5歲便開始接觸武術，自2015年被遊戲公司選上成為動態捕捉專業人才至今已有9年。

在《黑神話：悟空》遊戲中，殷凱除了扮演主角「天命人」的動作外，遊戲中60%的角色都是由他完成，他透露，長達四年的拍攝期間，每個角色的動作都要考慮其個性，包括物種，得細細打磨才能呈現。

從釋出的比對畫面可以發現，殷凱在動態捕捉時，還要模擬「悟空」的「猴樣」，舉手投足間還要時不時地撓癢。至於在扮演其他「角色」時，殷凱透露，每一個人物的性格、武器，甚至是物種都不一樣，「有一些動作可能是非人類的，或是有一些動作，人做起來會很彆扭，但是在模型上體現又要非常舒服，這個是難點。」

殷凱入行一段時間後，也成立自己的動態捕捉公司，在《和平精英》、《原神》、《永劫無間》等遊戲中，都有他的身影，他強調，自從踏入這一行的那一天起，苦和累就已成家常便飯，看到表演被大家喜愛，感覺一切都值了。