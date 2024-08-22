最後一週！花蓮市場加倍券連2天14地點同步發放

▲花蓮縣政府推出市場加倍券活動，成功將民眾帶入市場提振經濟。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推出的市場加倍券活動自7月起於縣內14處市場展開，促進市場經濟，活絡縣內需求。已於7月19日、20日、8月2日、3日及8月9日、10日合計共發放約6萬張的加倍券，吸引眾多縣民朋友至現場排隊兌換並進入市場消費，成功將民眾帶入市場與提振縣內經濟。

最後一週的加倍券兌換將於8月23日（週五）及8月24日（週六），在縣內14處市場展開，參與活動的市場包括花蓮市的重慶、中華、大同、復興、中山（市8）、美崙市場，吉安鄉的仁里、慶豐、三角、黃昏市場，新城鄉的北埔市場，中區的鳳林中華市場，以及南區的玉里市場與富里市場。

早市兌換時間為上午8點至10點，午晚市兌換時間為下午3點至5點。民眾可持100元現金兌換面額200元的加倍券，每人每日每市場限兌換一次，數量有限，換完為止。歡迎鄉親朋友攜家帶眷，再次前來市場兌換加倍券，享受雙倍優惠的小確幸！

縣長徐榛蔚表示，透過推出加倍券兌換活動，做為推動市場經濟的助力，也激勵民眾進入市場消費，更是藉此支持在地市場與攤商的復甦。她強調藉由這次活動，讓所有縣民一起為花蓮的市場注入更多的活力，也希望這個活動能夠成為鄉親們支持本地市場、攜手共渡難關的力量，讓這次活動能夠在圓滿的氛圍中畫下完美句點。

▲最後一週兌換加倍券將於8月23日（週五）及8月24日（週六）在14處市場展開。

花蓮縣政府觀光處處長余明勲則進一步表示，花蓮的市場承載著我們每一位鄉親的生活與記憶，透過加倍券兌換來刺激與振興市場的微型經濟，讓每一位參與加倍券兌換的縣民轉化成對地方經濟復甦的支持。這次活動不僅僅是發放加倍券，更是為我們市場攤商重新點燃信心的一次契機，讓傳統市場文化得以持續。本週加倍券兌換活動於8月23日（五）及24日（六）於14個市場限量兌換，歡迎大家一起到市場享受買到賺到超值划算的優惠好康！

富里零售市場吳翠玲主委對此活動表示高度認同與感謝，非常感謝縣府舉辦這次的加倍券活動，為市場注入了更多的消費活力，這不僅是對我們市場攤商的一大支持，也為整個市場經濟帶來了顯著的提升，市場內的攤商對於加倍券活動的反應非常熱絡，很多攤商表示自從活動開始以來，客流量明顯增加，銷售額也有了顯著提升，我們希望讓市場經濟持續繁榮及支持在地經濟。

歡迎民眾於8月23日（五）及24日（六）至參與活動的14處市場兌換，數量有限，換完為止。

相關活動資訊請參考花蓮觀光粉絲團FB專頁及花蓮觀光資訊網查詢。