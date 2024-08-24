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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨找會計師公會助查帳　他爆公會審計執行長「還是端木正」

▲民眾黨主席柯文哲出席五周年黨慶宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入競選經費假帳風暴，過程歷經時任競選總幹事黃珊珊遭停權3年，財務長李文宗、會計師端木正遭開除黨籍，仍未釐清相關爭議，民眾黨日前正式發函會計師公會希望協助查核。民進黨立委林俊憲今（24日）表示，民眾黨全部推給端木正，但台北市會計師公會的會計審計委員會執行長，叫做端木正，這什麼奇怪的「余文循環」？林也建議民眾黨，可以找會計背景的國民黨主席朱立倫求助。

民眾黨立委黃珊珊日前受訪時表示，有去拜訪一些會計師公會先進，希望能請會計師公會來協助，所以民眾黨會正式發函，會計師公會也有一個輪派會計師的規範，他們也會指派會計師來協助做查核，帳務方面希望有第三方會計師幫忙查核之後，因為將來還要跟監察院補正，這些都需要進一步請會計師來協助，所以正式的發函去給會計師公會。黃強調，她會一直留到所有的補正完整。

對於民眾黨新做法，林俊憲直言「這是哪招！」林表示，假帳風波爆發，民眾黨全部推給黨內的端木正，說是端木正「自作主張」作假帳，因為是黨內出問題，民眾黨宣布，要找「公正第三方」來查帳，並且找上台北市會計師公會，經查，台北市會計師公會的會計審計委員會執行長，叫做端木正。

林俊憲質疑，這什麼奇怪的「余文循環」？當然這只能說明會計師這圈子實在很小，繞來繞去還是那幾個人，恐怕就是找不到會計師願意幫民眾黨背書，才找上公會，但端木正的名字又出現，根本毫無公信力，何必做白工呢？「我誠心建議阿北，真的可以去找朱主席求助，現在救得了你們的恐怕只有他了！」

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