真男人！盤點王世堅對賭史　跳海、剃髮和高空彈跳也沒在躲

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委王世堅近日為了民眾黨假帳風波，與民眾黨主席柯文哲隔空對賭。事實上，王世堅過去就曾為了完成各種承諾，分別在2008年與2020年各跳過1次海，而2017年，王世堅則因點閱率破百萬，兌現「剃髮」的承諾，至於此次王世堅與柯文哲對賭的「高空彈跳」，其實他也早在2018年就嘗試過了，所以單就對賭這件事，王世堅可說是非常言而有信。

王世堅昨日表示，若柯文哲被羈押，他會帶個便當去看柯文哲，此話一出，讓柯文哲怒問王世堅，「若沒被羈押，要不要吞曲棍球？」然而，王世堅則回應，要賭就賭大的，賭做得到的，賭「高空彈跳」，柯文哲願意嗎？

事實上，回顧王世堅的對賭史，在過去他就曾為了信守承諾，跳過2次海，分別是：

首度跳海–2008年1月28日在當時的台北縣三芝鄉

時任台北市議員的王世堅表示，若國民黨在台北市立委「八仙過海」，即8席全拿的話，他就要跳海，不料，國民黨最後真的搶下台北市的8席立委，王世堅也選在2008年1月28日，完成自己的承諾。

二度跳海–2020年3月13日在台東縣蘭嶼鄉

前總統蔡英文競選連任時，時任台北市議員的王世堅也曾發下豪語地說，若蔡英文連任總統，他就要跳海。然而，蔡英文不僅成功連任，甚至拿下超過817萬票的得票數，刷新我國總統直選以來的最高得票數，王世堅也依照承諾於2020年3月13日於台東縣蘭嶼鄉完成跳海的承諾。

首度剃髮–2017年9月8日

此外，王世堅也曾在2017年9月8日剃髮。2017年，王世堅參加狂新聞的《政客日常》影片拍攝，誓言若該片點閱率破百萬，他就「剃髮」，沒想到短短幾天就達標，王世堅隨即守諾，並釋出剃髮影片強調，「一諾千金，誠信至上」。

首度高空彈跳–2018年3月6日在日本「母親農場」

至於，高空彈跳的部分，王世堅也在2018年就嘗試過。王世堅在2012總統大選時表示，若民進黨候選人蔡英文輸給國民黨候選人馬英九，他就要「高空彈跳」。

最終，馬英九勝選，但礙於心臟病、高血壓等身體狀況，以及原本中意的「大漢橋」還未能合法高空彈跳，因此，這個承諾王世堅直到2018年3月6日，才在日本的「母親農場」完成。