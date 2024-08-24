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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看億元豪宅被罵居住正義在哪？　柯文哲改口為年輕人買不到房抱屈

▲▼柯文哲出席第三屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫

▲柯文哲出席第三屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金假帳風暴，重挫民眾黨，妻子陳佩琪頻也爆出「逛豪宅」一事惹出連串爭議。對此，柯文哲24日一早說，不用裝窮，「坦白講要買一個1億元的房子對我們來講也不是很困難的事」。到了傍晚，柯卻又透過Threads為現在年輕人感到不捨說，好不容易存到頭期款了，還要犧牲掉許多生活品質，幾乎一輩子都在當屋奴，「我衷心期盼政府多花些心思，去解決年輕人的痛苦根源，真正落實居住正義」。

柯文哲說，最近政治獻金申報風波，除了公事，自己的家事也引發媒體關注，政論節目有各種謠言，包括不同的金主陪看屋，還罵怎麼會邊喊居住正義邊買豪宅？其實孩子都已成年，家裡空間需要重新規劃，於是陳佩琪考慮換屋，而夫妻倆都當了30幾年醫生，也有一些存款。

「但是，陳佩琪終究只是看看而已。」柯文哲說，他覺得何必把自己一生的資產全部灌在一棟房子上？台灣的房價已經貴到不可思議，許多房子要兩個醫師一起花上一生的存款，還要賣掉舊房子才能湊到。

柯文哲表示，他也很為現在的年輕人感到不捨，要買一棟離自己理想接近一點點的房子，要存頭期款非常困難，好不容易存到了，還是要犧牲掉許多生活品質，繳房貸繳到要退休，幾乎等於一輩子都在辛辛苦苦當屋奴，「我衷心期盼政府多花些心思，去解決年輕人的痛苦根源，真正落實居住正義」。

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