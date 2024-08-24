假帳風暴下周總結說明　柯文哲：作為主帥負最大責任「我不會躲避」

▲柯文哲出席第三屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金假帳風暴，他昨在臉書向支持者道歉，坦承錯信50年的朋友李文宗，被解讀是要李背鍋。對此，柯文哲24日表示，這是件類似乳酪理論，是很多人的錯誤，但至少現在帳查起來沒有證據說錢跑到私人口袋，預計下周會找時間開記者會說明來龍去脈。他強調，作為主帥當然要負最大責任，「所以不用擔心，我不會躲避」。

對於昨日在臉書發文道歉，柯文哲24日受訪說，這件事情發生算是很典型的類似乳酪理論，「也不是單一人的錯，從記帳的錯誤到沒有double check，到後來危機處理，甚至我們也沒有財務監督委員會，今天早上要出門前還在把這事件把所有錯誤整理一遍」。

「至少我們現在帳查起來，沒有什麼證據說錢跑到私人口袋。」柯文哲說，帳大概查了超過8成，因爲終究還是要找會計師簽證，但如果找認識的會被外界說官官相護；但事實上，在這時候絕大多數會計師也不願淌這混水，所以決定拜託台北市會計師公會按照他們的制度派人來，也可以取得專業第三方比較公正的團體做簽證。

柯文哲說，大概整理差不多，下禮拜找個時間把這事件來龍去脈，特別是針對各界疑問做說明。柯也坦言，對於最近政論節目的發言非常不滿，「講別人都不需要證據，每天在那裡造謠」，但這也不要緊，現在還在檢討階段，下禮拜找個時間開一個記者會，把這段時間大家質疑的問題一次說明清楚。

柯文哲強調，這個事件一定不會是單一個人的錯誤，是很多人的錯誤，「我作為主帥當然要負最大責任，所以不用擔心，下禮拜找個時間開記者會完整說明，我不會躲避」。

至於是否有跟黃珊珊討論過辭立委一事？柯文哲說，黨內還是要有政治責任，現階段黃珊珊應該是把善後小組負責人的工作先全部做完，階段性處理，她作為選舉的總幹事，出了這事情，即便知道她沒有管錢，但還是有政治責任，明天他們會再開會決定到底怎麼跟這社會說明。

柯文哲強調，所以結論是這樣，黃珊珊當然有她的政治責任，不能躲避，「作為一個善後小組負責人，他這段時間先讓他把這些事情做完，做完以後黨內再討論下一步要怎麼做」。