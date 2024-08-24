柯文哲諷若沒被關要不要吞曲棍球？　王世堅回嗆：賭高空彈跳

▲民進黨立委王世堅回應民眾黨主席柯文哲「吞曲棍球」之說。（圖／記者杜冠霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委王世堅昨日表示，柯文哲如果被羈押的話，他就帶個便當去看柯文哲；民眾黨主席柯文哲今（24日）反嗆王世堅，「若沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」對此，王世堅火速回應，要賭就賭做得到的，賭高空彈跳願意嗎？王世堅再強調，自己從不會落井下石，柯文哲應該搞清楚問題的焦點是什麼？「過去說的居住正義，變成豪宅上億，我唯一的錯，就是破壞他看豪宅的心情。」

王世堅提到，柯文哲現在所面臨的事情的焦點，是社會大家在討論說，柯文哲收割了小草的捐款，去購買億萬豪宅，王世堅感嘆，這是何等的殘忍？「柯文哲過去說的居住正義，變成豪宅上億」。

王世堅指出，柯文哲嘴巴談居住正義，但想買1.2億豪宅，才是問題的焦點，並怒轟柯文哲，搞不清楚嗎？現在是社會質疑柯文哲，不是王世堅要跟柯文哲鬥嘴。

「我從來不會落井下石，柯文哲已經卸下首都市長的光環，那沒有任何權柄的情況下，我不必再監督你了，不是這樣嗎？」

王世堅說，自己是基於上節目被訪問，當然做合理且基於事實的評論。至於，柯文哲說要對賭，王世堅則回應，要賭就賭大的，要賭做得到的，吞曲棍球是民進黨前立委段宜康跟現任立法院長韓國瑜昔日之間的事情。

王世堅進一步說明，要賭就賭高空彈跳，柯文哲願意嗎？這才是可行的。要看破世俗，要在剎那之間，很勇敢地去做出高空彈跳的動作，柯文哲願意嗎？

王世堅坦言，自己不想在這個時候去虧柯文哲，去佔柯文哲便宜，他再次強調，柯文哲已經被踹到一邊去了，那再去補踹兩腳，是俗辣的行為，自己不會這樣。

王世堅直言，柯文哲可以審視評論，就會發現王世堅是帶著不勝唏噓的心情來評論柯文哲。「更何況10年前，柯文哲頭一次在政壇崛起，參選台北市長的時候，過去整個民進黨，是支持柯文哲的。」

王世堅透露，柯文哲第一次到基層掃街拜票，就是到大同區迪化街，他幫柯文哲揹著麥克風，沿路幫柯文哲宣傳，長達兩個半鐘頭，喊到喉嚨都啞了，不是為自己，是為了柯文哲。

王世堅點出，民進黨當初有那個雅量，認為成功不必在綠營，只要能夠贏得首都市長的選舉，那不一定是要民進黨籍的人才，基於這樣的心情支持柯文哲。

最後，王世堅希望柯文哲，不要再糾結誰講了什麼、評論了什麼，並再一次強調，自己唯一的錯就是錯在破壞柯文哲看豪宅、買豪宅的心情。