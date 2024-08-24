力推運動平權！跑動金門馬拉松　4身障選手跨海參賽

▲「跑動金門Running Kinmen秘境探索夕陽跑」馬拉松。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

台灣腦性麻痺運動休閒協會今年再次派出4位身障選手、帶著專用運動輔具跨海參與今(24日)「跑動金門Running Kinmen秘境探索夕陽跑」馬拉松，推動運動平權理念。

協會理事長周柏宏表示，協會是由一群物理治療師與腦麻家庭所成立，這次主要是推廣FrameRunning（FR)腦麻競速車運動，此次帶領4位腦麻選手-劉筱芃（嘉義縣忠和小學三年級）、李冠郁（屏東縣鶴聲國中三年級）、黃建明（32歲）全國身心障礙運動會T32 選手、顏毓瑾（52歲）丹麥FR國際賽選手及其家人，共計12人。

FrameRunning 是國際帕運正式項目，發源自1992年在丹麥開始推動的腦性麻痹族群運動，從3-4歲到70歲都可以參與，除有助於促進生理功能如肌耐力、心肺耐力，亦有助於促進視知覺能力，培養良好的運動態度與正向的人生觀。事實上，適合對象除肢體障礙與腦性麻痺外，神經性病變、中風還有帕金森氏症或是衰弱的長輩等，都可以從此項運動得益。

本次遠征金門，除參加馬拉松外，也順道拜訪特教相關團體，示範與推廣FR，期把握難得的機會，讓身處離島的身障朋友與社會大眾有機會認識並親身接觸此項運動。