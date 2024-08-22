宋濤會見金門縣議長一行：共享兩岸交流發展成果與機遇

▲ 宋濤會見金門縣議長洪允典、國民黨立委陳玉珍一行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

金門縣議長洪允典率領金門縣議員們、觀光旅遊業者，在國民黨立委陳玉珍陪同赴京，今（22）日會國台辦主任宋濤，表達儘速開放兩岸觀光，福建省同日率先宣布受理大陸居民赴馬祖旅遊簽注，最長可停留15天。宋濤今日會見時也表示，對於未來兩岸交流不只分享給台灣民眾，還有金門要一起共享發展成果，分享發展機遇。

本次金門團赴京行程從21日到24日，由洪允典擔任團長帶領9位金門縣議員前往，除了國民黨立委陳玉珍，同行還有台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信以及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人，一同拜會大陸國台辦主任宋濤。

宋濤首先指出，金門和廈門一水之隔，昔日是兩岸軍事對峙的前沿，如今是兩岸合作的先行區。談到金門使用身分證也是福建省金門縣，金門鄉親對兩岸同屬一中有更深刻的認識，對兩岸交流合作有更強烈的願望。

宋濤表示，中共中央總書記習近平指出，為兩岸同胞謀福祉，是我們推動兩岸關係發展的出發點和落腳點。中共中央國務院就發佈支持福建省探索海峽兩岸融合發展新路，建設海峽兩岸融合發展示範區的意見，過去一年大陸方面貫徹落實的意見出台很多的政策，促進金廈交流合作，深化兩地的融合發展，為兩地鄉親帶來實實在在的利益。

宋濤進一步說，上個月中共召開二十大三中全會，陸方落實好三中全會的精神，來進一步的促進兩岸的交流合作，來深化兩岸的文化發展。讓台灣同胞率先分享，特別是金門同胞分享中國式現代化的發展機遇。「通過這種交流合作，共享發展成果，分享發展機遇。」

話鋒一轉，宋濤指出，當前民進黨謀獨挑釁，使台海形勢複雜嚴峻，阻礙兩岸交流、設立很多的限制，使兩岸交流合作受阻，影響了兩岸的融合發展，大陸對此是堅決反對的。

宋濤還特別強調，金門縣超過一半以上的議員和旅遊界的代表來到大陸，表達金門鄉親的意見，反對台獨，「我們對此是高度讚賞」。

洪允典則指出，兩岸原本就是一家人，一家人不說兩家話，這四年多一直持續的聯繫，但是今天所有議員都深深地感覺，我們絕對不可能就斷掉了血緣關係，我們同根同源，我們都是炎黃子孫，要用交流來促進我們的感情，用往來來建立互信。所以今天帶著金門鄉親最新的民意到北京，希望兩岸能夠在共榮共贏的立場上，未來互訪的情景更加的強化。

洪允典說，金門現在喝的是福建的水，解決了金門的乾旱，讓兩岸之間建構了一種基礎建設的共識，所以將來機場共用或通橋、通氣、通電的模式，希望大家共同努力。

兩岸之間有基礎建設的共識，將來機場共用、通橋、通水、通氣、通電的模式，希望我家共同努力。他也希望，大陸民眾到金門走一走。因為兩岸本來就是一家人，共同見證兩岸經濟，基礎建設和商貿，讓老百姓生活越來越小，強化兩岸感情。