賴清德赴金門38架次共機擾台　民進黨：中國不理性行為無助兩岸關係

▲總統賴清德至金門主持「八二三砲戰66周年紀念典禮」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨（23日）赴金門紀念823戰役勝利66週年，中國同日發動共機38架次、12艘次共艦擾台，對此，民進黨今表示，台澎金馬是中華民國領土，總統到金門作保衛國家、民主自由的宣示是理所當然，中國無理、不理性的反應，對兩岸關係正常推展跟台海和平都沒有幫助，呼籲中國理性看待兩岸關係跟台灣的國際地位。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕指出，台澎金馬同舟一命，希望大家團結，中共用各種統戰滲透方式分化台灣內部，這是中國對任何敵對國家都會做的部分，台灣民眾跟政治人物都應認清現實，促使台灣內部團結、不要分化，才能讓台灣民主自由繼續維持。

對於兩岸關係，民進黨副秘書長何博文表示，美國對中國曾經充滿幻想，認為用經濟力量改變中國政權本質，但經過數十年的試驗，過去判斷是錯誤的。昨天，賀錦麗說，21世紀是民主跟威權的鬥爭，美國跟中國競爭絕對不會輸。這是不同於過去結構的來臨，希望年輕一代有更進一步準備。

何博文指出，民進黨執政過程中，沒有躁進逾矩踩紅線，希望成為區域和平穩定力量。遺憾中國對台灣不斷窮兵黷武，引起民主國家擔憂，站第一線上的台灣，結合民主國家捍衛主權。面對中國飛彈威脅，飛機騷擾，對台內部收攏收買，飛彈、銀彈認知作戰的煙霧彈，還有國內的協力者。捍衛台灣安全、確保主權，需要大家共同凝聚。

