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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客來金門樂觀其成！　陳玉珍轉述宋濤談話：不會讓你們空手而歸

▲▼ 陳玉珍、會見宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲陳玉珍轉述宋濤閉門會談內容，關於開放陸客去金門觀光，「不會讓你們空手而歸。」 （圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

金門縣議會議長洪允典率領金門縣議員們，金門與台灣旅遊觀光業者，以及國民黨金門立委陳玉珍陪同下，今（22）日與大陸國台辦主任宋濤會見。經過一個半小時拜會，陳玉珍稍早接受媒體訪問表示，針對此行也希望先開放陸客到金門觀光，希望時間點是10月初。她也轉述宋濤閉門談話，「你們這麼多人來表達意見，我不會讓你們空手而歸。」

金門縣議會議長洪允典、國民黨立委陳玉珍一行今下午拜會大陸國台辦主任宋濤，當面表達對儘速恢復兩岸觀光旅遊的期待，也會向陸方爭取先開放陸客到金門觀光，包括金門鄉親也期盼觀光經濟能恢復正常。

將近一個半小時會面，會後陳玉珍接受媒體訪問，透露雙方閉門會談的內容。陳玉珍說，「宋主任讓與金門議員們暢所欲言，他說接待這麼多團，第一次有這麼多團員發言，包括金門議員也具體提出非常多的建議。」

▲▼ 宋濤會見金門縣議會一行 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 宋濤會見金門縣議長、陳玉珍一行 。（圖／記者任以芳攝）

「此行的最重要的目的是希望開放陸客團或自由行到金門旅遊。」陳玉珍也進一步轉述宋濤會面時談話，這次金門來各界人士都有表達意見，聚焦如何讓金門在兩岸之間做融合，「最後宋主任有說一句話，他說你們這麼多人來表達意見，我不會讓你們『空手而歸』。」

今年四月大陸釋出陸客團可以赴馬祖旅遊，遲遲未見發放簽證，福建省今天也同步釋出善意，即日起恢復受理大陸民眾申請馬祖旅遊簽注申請。其中，獲發赴馬祖旅遊簽注的旅客，可以搭乘小三通航線經黃岐、馬尾口岸出境，並從上述口岸入境返回，最長可停留15天。

馬祖先開放，針對陸客之後到金門，陳玉珍正面且樂觀看待。她再次強調宋濤原話說，「不會讓我們空手而歸」，因為這次金門團成員都有具體的提出金門鄉親的期待。

陳玉珍也指出，疫情之前，有80萬陸客到金門，平均每位消費8000元新台幣，一年是64億新台幣觀光產值，陸客團不來，對於各行各業影響真的都非常的大。」

赴京會見國台辦之前，陳玉珍也說，「陸委會希望帶回正面的消息，樂觀其成。」畢竟兩岸善意需要一點點累積，希望這種善意能持續下去。

至於陸客赴台或赴金門觀光具體時間點？陳玉珍說前期做很多溝通，她個人希望是大陸十一長假之前是最好的時間點，希望陸方早點宣佈，讓大陸民眾先辦理相關簽證手續，給予她與台灣相關業者與大陸相關部門溝通。

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