「中國象棋第一人」王天一下假棋　涉嫌買棋、賣棋遭逮

▲中國象棋第一人王天一被逮捕。（圖／翻攝自紫牛新聞）。

記者鄭思楠／綜合報導

有「中國象棋第一人」之稱的象棋特級大師王天一被曝已被杭州檢方批准逮捕。除王天一之外，還有其他中國象棋特級大師也被調查。據悉，王天一藉由金錢買賣，「下假棋」來決定比賽輸贏。24日，有知名象棋大師、資深人士透露，王天一涉嫌「賣棋」的金額可能更大。

據《經濟觀察報》報導，王天一涉嫌在比賽中「買棋」，即自己或者通過另一位中國象棋特級大師王躍飛給予對手好處，以便贏得比賽，獲取象棋等級分和排名優勢。

同時，王天一還涉嫌「賣棋」，即收受對手錢財，在比賽中故意輸棋。其中，王天一和王躍飛涉嫌「買棋」的金額，累計超過了80萬元（人民幣，下同）。今年6月，王天一被曝遭浙江杭州警方調查，罪由涉嫌非國家工作人員受賄。

王天一1989年4月出生於北京。2012年10月，王天一獲得大陸全國象棋個人賽冠軍，晉升為象棋特級大師，但在2012年9月，在河南省舉行的第七屆全國農民運動會上，王天一假冒農民身分參賽，獲得男子象棋快棋冠軍，被揭發後王天一公開道歉。

2014年，王天一獲得象棋棋手等級分中國大陸第一名，並且連續11年「霸佔」了這一位置。2023年，他的等級分達到了2800分，為中國象棋施行等級分以來的歷史新高。