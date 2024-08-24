羽球小將張志傑「追悼會25日舉辦」！知情人低調證實：不能說太多

▲陸17歲羽球小將張志傑猝逝。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中國羽球新星張志傑6月30日在印尼比賽期間突然暈倒，送醫搶救無效不治。親屬此前透露，張志傑將於8月20日在印尼當地火化，將於25日在杭州舉行追悼會。不過，對於追悼會的準確日期，大陸多部門避而不談。不過，陸媒從知情人士處獲悉，追悼會確定於25日舉辦。

據大河報·豫視頻《看見》報導，8月15日，張志傑的姑姑在網上公開回應網友詢問時稱，張志傑的遺體不回國，在印尼20日火化後，將於25日在杭州舉行追悼會。不過，姑姑隨後刪除了關於張志傑的所有內容。

8月20日，張志傑的表哥在社群平台上一連發布數條關於「帶志傑回家」的PO文，並配圖志傑的遺像和印尼當地華人華僑敬獻的挽聯，但當天下午他也清空了所有內容。

張志傑是否將於25日在杭州舉辦追悼會？目前官方部門均未發布公告。杭州市殯儀館的工作人員表示，他們目前沒有接到關於舉辦張志傑追悼會的通知。浙江省體育局的工作人員則推脫稱，事情不是他們在負責，建議向浙江體育職業技術學院詢問。

隨後，浙江體育職業技術學院一名辦公室人員表示，他們不清楚舉行張志傑追悼會的事情，也不接受記者的採訪，（若舉辦）到時候也不對外公開，沒有安排媒體。

不過，一知情人士透露，確定8月25日在杭州市殯儀館舉辦張志傑追悼會。不過她也表示「不能說太多，請理解」，當陸媒記者問「是被通知不讓多說話嗎」，她回答「是」。

陸媒還聯繫到了張志傑生前的一名隊友，他也稱，「什麼都不能說，上面有規定。」