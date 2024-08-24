飯店拒掛五星旗遭陸炎上！長榮改稱挺「九二共識」　綠曝中共推波助瀾

▲陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）



記者杜冠霖／台北報導

中國網紅「張教官」入住巴黎長榮桂冠酒店，發現飯店大廳拒掛五星旗，氣的大鬧酒店，事件持續發酵延燒，多個華人商會組織聚集開會，要共同抵制長榮，對此，長榮集團23日發布聲明致歉，並強調長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」。對此，民進黨今（24日）回應，原先看似是一個網紅話題的運動，可是從網紅後續的行為，他說他有得到中國宣傳部門的支持，這個活動一直從奧運期間，各式各樣搶奪我們的國旗、加油標語等，背後可能中共當局有一定程度的推波助瀾。

民進黨今舉辦「2024新生代國家安全培力營」開幕式暨主題演講，也邀請前聯電董事長曹興誠演講，中國事務部主任吳峻鋕會前也接受媒體聯訪。

對於長榮酒店因沒掛中國國旗而遭到壓迫，是否牽扯國安問題？吳峻鋕表示，這是中共一系列活動所造成的後續效應，全世界都知道中國其實對台灣一直有領土野心，政府也一再的提醒國人，和平當然不能完全建立在對於對方的信任當中，這個事情可以看到，原先看似是一個網紅話題的運動，可是從網紅後續的行為，他說他有得到中國宣傳部門的支持，這個活動一直從奧運期間，各式各樣搶奪我們的國旗、加油標語等，背後可能中共當局有一定程度的推波助瀾。

吳峻鋕指出，這樣的行動其實不是今天才發生，在國際上一直有對於臺灣在國際上地位的壓縮、壓迫，搶奪邦交國，阻止我們參加國際組織，甚至在各種的民間賽事都不准我們台灣的名字出現等等，「這是一系列活動，當然是國安問題的一環，它的核心本質是中國要壓縮臺灣在國際社會的地位跟角色，我們當然要想一些策略來加以因應。」

媒體追問，台灣有非常多的企業都一直遭到中國壓迫，政府可能去做一些處置來保護？吳峻鋕說明，如果大家記憶猶新，這不是只有台灣，世界上包括有航空公司的要求，把台灣的名字改掉，也有在酒店、旅館的訂房系統也要求把台灣的名字，改成中國所想要的名字，這其實都是一些用政治力量對於民間商業活動的壓迫，「這在世界上是很難接受的，那我們也會持續提出一些策略來加以反制。」