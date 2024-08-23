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陸在台周邊動作頻頻！智庫：恐在計劃「半年內控制離島」　美困局曝

▲▼馬祖、連江縣、精神標語、戰地標語。（圖／記者陳俊宏攝）

▲中國最近在台灣離島周圍動作頻頻，專家分析，中國可能正計劃在6個月內奪下離島。（圖／記者陳俊宏攝）

記者葉睿涵／編譯

中國在台灣周邊脆弱離島的侵略行動日益加劇，戰爭分析家警告，這可能預示著中國計劃在短短6個月內奪取金門群島等地，而這種迅速的行動將對美國及其盟友如何回應中國的侵略造成嚴峻挑戰，特別是如何在不升高衝突的情況下，維持台灣對離島的控制。

據《商業內幕》報導，美國智庫「戰爭研究所」與「美國企業研究所」合作撰寫報告，描述了中國自2024年以來，多次在台灣金門群島附近進行海岸防衛行動，暗示其有意進一步削弱台灣對這些離島的控制。這些行動包括在金門周圍進行「隔離」，阻止台灣船隻運送武器或所謂的「違禁品」，並對台灣政府船隻進行嚴格檢查。

報告強調，這種「隔離」（quarantine）行動與「全面封鎖」（blockade）不同，因為中國可能以防止武器流入為由，維持對金門和馬祖的控制，並孤立這些島嶼，從而迫使它們屈服於北京的控制。然而，這種行動將置美國及其盟友於兩難境地，使其面臨如何回應中國侵略行為的困境。

報告建議，美國應採取多項措施來遏制中國的行動，包括提前駁斥中國為其行動辯護的宣傳，加強台灣在離島地區的通訊基礎設施，並提高台灣在這些島嶼周圍的海上執法能力。此外，美國還應強化對台灣的防衛承諾，以安撫台灣人民對美國不會提供支援的擔憂，並向北京傳達明確的威懾信號。

最後，報告警告，如果美國未能有效應對這場危機，不僅會削弱美國在台灣問題上的立場，還可能對日本、南韓，以及菲律賓等美國盟友的信心產生深遠的負面影響，因此維護台灣對這些島嶼的主權，不僅是對台灣的支持，也是維護亞太地區穩定的重要任務。

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