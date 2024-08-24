「台灣最強Buffet」紅到國外！開箱片一致好評：在看機票了

▲263萬訂閱的美食YTR大讚饗A Joy。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有外國美食YTR來台，開箱台灣吃到飽餐廳，大推最貴Buffet「饗 A JOY」，影片觀看次數高達188萬次，就有外國人直呼，「Damn！那個最貴Buffet讓我想去台灣了」、「真的是我看過最強的Buffet」、「我去過台灣幾次，也去過101，但居然沒聽過那間Buffet，該為了它重訪台灣了」，掀起話題。

外國一名263萬訂閱的美食YTR日前來台，拍攝「有錢人Buffet vs 小資族Buffet 台灣篇」的影片，前者介紹的正是全台最貴Buffet「饗 A JOY」，主持人Sonny吃遍8大餐區餐點，包括生魚片、現剖生蠔、雪蟹、紅蟳、馬糞海膽、鮮蝦等海鮮，其中，Sonny直讚「燒烤帝王蟹腳」好吃到他停不下來。

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他表示，國外的物價比較高，所以能一次吃到各種精緻高檔的美食，儘管要101元美金（約台幣3236元），他還是覺得很值得，甚至「100%會再回訪」。

影片一出，底下就有外國網友心動留言，「有錢人Buffet讓我想專程飛台灣去那邊吃飯了，看起來就像天堂」、「看起來超好吃，而且只要101美元，就能擁有整個市中心的view，還有超讚的美食？這價格也太該死的值得了」、「我已經在查飛去台灣的班機了」、「101美元也太划算，光是生魚片的價值就屌打紐約了。」