在地隱藏美食！花蓮排隊名店「提前停業」　饕客嘆：回去必吃

▲許多花蓮網友都認為「蚵仔嫂」的食物好吃又便宜。（圖／翻攝蚵仔嫂臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

在Google評論有近500則留言、平均4.3顆星的花蓮老店「蚵仔嫂」，本預計9月20日結束營業。沒想到，蚵仔嫂竟將停業日期往前，於昨天（22日）結束營業，讓不少老饕傻眼。

「蚵仔嫂」店內販售蚵仔煎、滷肉飯、炒飯、炒麵、魚皮湯、魚肚湯及鱸魚湯等經典小吃，且都為銅板價，是觀光客較少，但在地人會排隊購買的隱藏美食。

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「蚵仔嫂」於7月中時發文宣布，將於9月20日停止營業，沒想到又於7月底宣布提前至8月22日停業，「感謝您長期以來的支持與惠顧」。

▲店家提前停業。（圖／翻攝蚵仔嫂臉書）



停業消息曝光後，許多網友紛紛留言，「蚵仔嫂的蚵仔煎的料、炒飯炒麵都好吃，炒飯炒麵吃起來感覺有用熬蚵仔的湯去炒」、「可惜，滷肉飯/炒飯/炒麵超好吃的」、「從我國中高中就已經有了最少有20年」、「喜歡他的蚵仔煎得酥脆感」、「身為台南人，覺得這比台南還要好吃的蚵仔煎竟然收了！他的魯肉飯和炒飯也好吃！好可惜」、「這間蚵仔煎及魚肚湯每回到花蓮必吃，還是要老闆娘的煎得比較有口感」、「以前很愛去吃耶，客人都不間斷一直來」。

針對謠傳景氣不佳、觀光客銳減及房租過高等傳聞，「蚵仔嫂」老闆的親友也出面闢謠表示，老闆及老闆娘本來就有退休的打算，認為辛苦了大半輩子該放鬆享福、含飴弄孫，突然停業則是因為剛好有安排出去玩的行程，「觀光這方面本身對店家就沒有什麼影響，主要還是在地鄉親的支持捧場」。