科技主管「飯店大廳尿尿」被開除　真相逆轉？他怒告求償4772萬

▲事件發生在紐約時報廣場威斯汀飯店（Westin at Times Square）。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

聯想（Lenovo）前全球客戶銷售主管貝克（Richard Becker），因為在紐約市一間飯店大廳尿尿，被公司火速開除。不過，他實際上罹患嚴重膀胱疾病，如今指控前東家「歧視殘疾」，告上法院並求償150萬美元（約新台幣4772萬元）。

去年2月，66歲的貝克與同事出差，在一次商務午餐後，步行返回12個街區外的「紐約時報廣場威斯汀飯店」，未料才走到大廳，他竟然當眾排尿，被同事目睹並通報主管，4天後被開除。

根據本月23日提交給曼哈頓最高法院的訴訟文件，貝克2016年起罹患慢性疾病，必須經常小便、定期接受泌尿科治療，同事們都清楚知道這件事，因為他經常「被取笑上廁所的頻率有多高」。

貝克聲稱，在那次商務午餐期間，他就跑了廁所5次，返程途中膀胱再度「無法承受」，別無選擇之下，只好在「飯店門廳」偏遠柱子解放，而明知病情的同事「出於憎恨與惡意」，竟然跑去打小報告。

訴訟文件寫道，貝克在職期間表現出色，不僅贏得獎項，還讓業績成長2倍，而聯想「在了解貝克的膀胱疾病（一種法定殘疾）」，加上事件對於工作表現、公司業務都無影響的情況下，仍然把貝克開除，是一種歧視殘疾的行為。

貝克、律師、聯想都沒有回應媒體置評要求。不過，一名威斯汀飯店員工向《紐約郵報》透露，他們飯店沒有所謂的「門廳」，唯二有柱子的公共空間是一樓入口與二樓禮賓服務台，而且大廳其實就有廁所。