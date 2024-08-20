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台鐵產工控員工低薪「高層先加薪4成」　怒吼先凍結做好改革

▲ 台北車站高鐵台鐵清明連假首日疏運狀況。台鐵0403花蓮地震後，4月4日全線正常發車行駛。 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲工會控訴台鐵第一線員工仍領低薪，高層卻加薪4成。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵產業工會今(20日)爆料，指台鐵公司化首項改革，交通部通過董事長和總經理薪給調整，調薪幅度高達4成，加薪5萬多元，基層待遇仍沒有著落，現在董總領著將近20萬月薪，何時才能改善低薪員工待遇，要求交部和政院凍結此次調薪案，直到改善低薪和做好安全改革，否則人神共憤。

台鐵產業工會今表示，交通部近日函文台鐵公司，通過董事長與總經理薪給標準調整，調薪幅度高達40％、調薪5萬餘元，溯及既往至今年1月，董事長與總經理就是公司化最大贏家，安全改革還沒到、員工低薪待遇不改，高層先調薪。

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工會指出，當員工還在領著夜班津貼120元/班、車長備勤津貼88元/時、臨軌作業人員危險津貼40元/時的微薄津貼，第一線副站長主管加給也久未調整，這些基層人員在第一線為運輸安全工作時，台鐵高層直接透過為自己加薪，拿到高於基層員工數倍的月薪。

台鐵產工不滿指出，產工數次爭取留才津貼2000/月應調高、3、4萬元的低薪待遇留不住員工，甚至公司化後新進員工待遇表也未見蹤影，交通部與台鐵公司都只表示有賺錢再說。現在董事長、總經理領著將近20萬的月薪，請問什麼時候可以公布待遇表？什麼時候可以改善低薪員工待遇？

產工要求，交通部與行政院應主動介入，凍結此次調薪案，直到台鐵高層徹底做好安全改革、改善低薪待遇，才可以調薪，否則這樣的結果就是人神共憤。

對此，台鐵公司沒有回應。

交通部則回應表示，台鐵公司為113年1月1日成立之國營事業機構，主持人薪給標準類別之評核作業，係依交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點及主持人薪給調整注意事項規定，由交通部參酌企業經營規模、經營目標達成度等因素後評定。這與其他國營事業主持人配合行政院通案調薪後，採取相同的評定及調薪方式。不能再以公司化之前原台鐵局薪資結構來比較。

交通部指出，至於目前已送行政院核定的台鐵公司基層從業人員待遇，包括基本薪，及針對職務特性、專業屬性設計的職務薪。也規劃經營績效獎金制度，按年度工作考核結果、盈餘達成情形發給，已考慮各產業在薪資上差異，做適當設計。

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