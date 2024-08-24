曹興誠批民進黨「過去八年太疏忽」　籲綠發動罷免戰：否則愧對選民

▲前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（24日）舉辦「2024新生代國家安全培力營」開幕式，也邀請前聯電董事長曹興誠演講，對於台海局勢，曹興誠表示，現在時局已經改變，美國徹底覺醒要圍堵中共，中共跟在台灣的同路人大勢已去，但民進黨過去八年對中共統戰太疏忽、沒有嚴加防範處理，現在當然要亡羊補牢。曹也提到，目前國會被一些親共走狗把持，明年一定要趕快罷免，民進黨必須列為首位工作，把國會多數搶回來，否則愧對選民支持。

提到抗中契機，曹興誠表示，2019年自己決定回來台灣抗共，當時反送中，中共看警察應付不了，就動用流氓看人就打、毫無法治，那之後自己就不去中國、香港、澳門，回到台灣抗中保台，把新加坡護照也扔了。

曹興誠指出，這要有危機意識，懲治台獨就是不讓人講實話，台灣本來就獨立的、你管不到我，兩邊互不隸屬是現實，要講真話還是為了方便不講真話，這是做人的選擇。

曹興誠強調，賴清德講兩國互不隸屬，完全天經地義、也都要支持，有人說他台獨引起緊張，但台獨是已經維持74年的現狀，只是講出事實而已，是對方聽不出事實在生氣，要活在對方製造的謊言裡，還是活在現代社會捍衛民主自由？這都是自己的選擇，中共跟在台灣的同路人大勢已去，時局已經變了。

曹興誠分析，美國過去想用中共牽制蘇聯，以為幫他經濟成長會民主化，現在美國已經徹底了解一定要圍堵中共，台灣也就安全了，此外普丁打烏克蘭現在灰頭土臉，甚至被打回來，也讓中共氣焰大幅衰減，且中共經濟從2012年開始已急轉直下。

曹也指出，中共這個黑幫社會窮兵黷武，財富急速萎縮，所以未來很樂觀，但國會被一些親共走狗把持，明年一定要趕快罷免掉，民進黨不要輕忽，必須列為首位工作，把國會多數搶回來，不要怕罷免引起的互相罷免，國會在親中派手裡是嚴重問題，若這點做不到，民進黨愧對選民支持。